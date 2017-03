Giá vàng vượt ngưỡng 39 triệu đồng

Giá vàng tăng cao trong ngày hôm qua khiến người dân đổ xô đi bán.

Tuy nhiên các doanh nghiệp dự báo giao dịch có thể chậm lại

Mở cửa đầu ngày, các thương hiệu lớn liên tục điều chỉnh tăng với mức tăng mạnh so với hôm qua. Tại TP HCM, giá vọt lên 38,97- 39,05 triệu đồng, tăng 430.000 chiều thu mua và 450.000 đồng chiều bán.

Tại Hà Nội, các doanh nghiệp lớn cũng niêm yết rất cao so với hôm qua. Ở chiều thu gom, giá tương đương với TP HCM, trong khi chiều bán ra cao hơn 20.000 đồng, tăng xấp xỉ 450.000 đồng.

Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI sáng nay thông báo mua bán lẻ vàng miếng SJC ở 38,95- 39,05 triệu đồng, tăng 390.000 đồng chiều mua và 430.000 đồng chiều bán so với giá chốt ngày hôm qua. Giá bán buôn của đơn vị này trong sáng hôm nay là 38,97- 39,03 triệu đồng, cũng tăng mạnh mẽ hơn 400.000 đồng. Biên độ mua bán thu hẹp 60.000 đồng mỗi lượng.

Bà Trần Như My, Giám đốc kinh doanh vàng và trang sức cho biết, tổng lượng thu mua được cả ngày hôm qua đạt gần 8.000 lượng, cao nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, theo dự đoán của bà My, trong ngày hôm nay, có thể sẽ xuất hiện tâm lý dè chừng của một bộ phận người dân, khi thấy giá vàng lên cao kỷ lục. "Có thể lượng khách đến bán vàng sẽ tương đương so với hôm qua, còn khách mua nhỉnh lên", Giám đốc kinh doanh này nói.

Giá bật lên cao kỷ lục trong lịch sử đang khiến các doanh nghiệp phải "căng sức" để thu gom vàng từ người dân và nhà đầu tư. Tình trạng người dân ồ ạt đi bán ngày hôm qua đang khiến cho lượng thu mua của các doanh nghiệp đều tăng mạnh so với bình thường.

Thị trường thế giới cũng ghi nhận sự bứt phá, khi sáng nay, vàng giao ngay bám trụ ở trên 1.587 USD mỗi ounce. Nợ công châu Âu ngày càng trầm trọng, cộng thêm việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tung ra chương trình nới lỏng định lượng lần 3 (QE3) khiến cho vàng vẫn được coi là tài sản đảm bảo rủi ro. Theo các chuyên gia, ngay cả khi FED tung gói QE3, lạm phát vẫn chưa được kiểm soát đẩy đồng USD suy yếu.

Ngân hàng Nhà nước sáng nay vẫn công bố tỷ giá liên ngân hàng ở 20.608 đồng. Các ngân hàng thương mại vẫn áp dụng giá mua bán USD cân bằng so với ngày hôm qua. Vietcombank niêm yết 20.550- 20.610 đồng trong khi ACB cũng ổn định thu mua ở 20.530 đồng.

Trên thị trường tự do, giá đôla hôm nay giảm 10-15 đồng xuống 20.550-20.570 đồng.

Theo Tuệ Minh (VNE)