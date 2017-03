Giá vàng vụt tăng sau Thông tư 16

Giá vàng SJC niêm yết sáng 26-5 tăng ở hai chiều mua, bán. Theo đó, giá mua vào ở mức 41,52 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 41,72 triệu đồng/lượng. Còn giá vàng Phượng Hoàng PNJ của Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận mua vào 41,42 triệu đồng/lượng, bán ra 41,57 triệu đồng/lượng.



Tại Hà Nội, giá vàng rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh tăng tới 300.000 đồng/lượng so với hôm qua nhưng giá bán ra loại vàng này vẫn ở mức 40,35 triệu đồng/lượng, mua vào 40,65 triệu đồng/lượng.



Những ngày qua, chênh lệch giá giữa vàng SJC với vàng miếng các thương hiệu khác ngày càng bị nới rộng. Sáng nay, vàng miếng Bảo Tín Minh Châu thấp hơn vàng miếng SJC 1,07 triệu đồng/lượng.Giá vàng trong nước đã có một tuần chông chênh do phụ thuộc vào giá vàng thế giới trồi sụt liên tục.



Trong ngày 23-5, giá vàng về chạm mức đáy trong tuần nhưng sau đó phục hồi tăng trở lại.Trên thị trường thế giới, giá vàng hồi phục nhanh trở lại khi các chuyên gia vàng dự đoán giá vàng sẽ kiểm tra ngưỡng tâm lý quan trọng 1.600 USD/ounce vào tuần tới.



Đêm qua, giá vàng giao tháng 6-2012 tại Mỹ đóng cửa tăng 0,7% lên mức 1.568,9 USD/ounce. Nhưng tính trong tuần này, giá vàng đã giảm 1,2% do giá giảm mạnh trong 3 ngày đầu tuần.Trên sàn Kitco sáng nay, giá vàng giao ngay đang neo ở mức 1.573,7 USD/ounce, tăng 15,9 USD so với giá đóng cửa phiên trước.



Theo khảo sát chuyên gia vàng của Kitco, hầu hết kỳ vọng giá vàng tăng cao hơn. Các nhà phân tích kỹ thuật cũng cho rằng mục tiêu của vàng sẽ là 1.600 USD/ounce trong tuần tới.



Theo H.NHỰT (TTO)