Giá vàng xoay quanh 42,4 triệu đồng

Lúc 9h sáng nay theo giờ Hà Nội, Tập đoàn DOJI công bố giá vàng ở 42,35 - 42,4 triệu đồng mỗi lượng, giảm nhẹ 40.000 đến 50.000 đồng so với sáng qua. Chiều thứ tư, diễn biến trên thị trường quốc tế có lúc kéo giá bán vàng SJC xuống chỉ còn 42,3 triệu đồng, mức thấp nhất kể từ thứ sáu tuần trước.



Tương tự, giá mua vào - bán ra vàng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận sáng nay mất lần lượt 30.000 - 60.000 đồng so với cùng thời điểm hôm 15/8, xuống 42,36 - 42,40 triệu đồng. Trong vài ngày gần đây, thị trường vàng trong nước bứt phá lên vùng giá 42,4 đến 42,5 triệu đồng sau 2 tháng liền quanh quẩn trong khoảng 41,6 đến 42,3 triệu đồng một lượng. So với ngày đầu năm, giá hiện vẫn thấp hơn khoảng 800.000 đồng.



Tỷ giá đôla Mỹ tại các ngân hàng thương mại không thay đổi ngày thứ 5 liên tiếp, khi tỷ giá liên ngân hàng giữ nguyên ở 20,828 đồng ăn một USD. Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, niêm yết mua - bán đôla Mỹ đang ở mức 20.835 - 20.870 đồng, thấp hơn từ 5 đến 10 đồng so với hôm 11/8.



Thị trường vàng thế giới không mấy thay đổi từ sáng qua đến nay. Trong phiên, có lúc giá rơi xuống 1.590 USD nhưng lại phục hồi lên trên 1.600 USD như đầu ngày. Tính đến 8h56 sáng nay theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.605,30 USD, tăng 2,20 USD so với mở cửa.



Trong suốt 4 tháng gần đây, giá vàng không thể thoát khỏi vùng giá 1.525 đến 1.680 USD một ounce, do các ngân hàng trung ương tại Mỹ và châu Âu vẫn chưa đưa ra chương trình nới lỏng hay kích thích kinh tế nào.





Theo Thanh Bình (VNE)