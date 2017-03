Giá vàng xuống đáy của hai tuần

Mở cửa sáng đầu tuần, Tâp đoàn DOJI công bố giá vàng SJC lần lượt ở 41,75 - 41,85 triệu đồng một lượng. So với cuối tuần, niêm yết trên chỉ tăng nhẹ 20.000 đồng. Sau phiên giảm mạnh từ cuối tuần trước, hiện vàng SJC đang ở mức thấp nhất trong hai tuần lễ gần đây. Hôm 8/6, giá vàng ở mức dưới 41,8 triệu đồng.



Tương tự Hà Nội, sáng nay tại TP HCM, doanh nghiệp lớn cũng đưa giá bán vàng SJC cao hơn 10.000 đồng so với thứ bảy, lên 41,83 triệu đồng. Chiều thu mua giữ nguyên 41,68 triệu đồng mỗi lượng. Trước đó, thị trường vàng mất gần 500.000 đồng một lượng trong tuần vừa rồi sau khi giá quốc tế "bốc hơi" 3%.



Sự giảm giá bất cân xứng giữa vàng trong và ngoài nước kéo chênh lệch giữa niêm yết của doanh nghiệp và giá vàng quy đổi thế giới lên gần 2 triệu đồng. Vào tuần trước, khoảng cách này chỉ từ một đến 1,2 triệu đồng một lượng.



Cùng lúc đó, thị trường vàng thế giới nhích nhẹ trong sáng thứ hai sau khi hạ hơn 3% vào tuần trước. Tính đến 9h14 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.573,50 USD, có thêm 1,2 USD so với mở cửa.



Tuy nhiên, đà tăng có thể bị hạn chế do đồng đôla vẫn giữ vững sức mạnh với rổ tiền tệ. Bên cạnh đó, nỗi lo giảm phát có thể khiến nhà đầu tư chùn tay với vàng. Trong những năm gần đây, sức ép lạm phát là một trong những lý do đẩy giá vàng lên cao. Từ cuối tuần vừa rồi, có nhiều báo cáo cho thấy hoạt động kinh tế đang đi chậm lại ở khắp nơi trên thế giới.



Hồi tháng 9/2011, thị trường từng vọt lên đỉnh cao lịch sử 1.920 USD khi giới đầu tư đổ xô vào vàng như một kênh trú ẩn trước khủng hoảng nợ châu Âu.





Theo Thanh Bình (VNE)