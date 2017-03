Giá vàng xuống đáy của tháng 6

Mở cửa sáng nay, Tập đoàn DOJI đưa giá bán vàng xuống 41,59 triệu đồng, hạ 130.000 đồng so với chốt ngày hôm qua. Tương tự, chiều thu mua cũng mất 140.000 đồng, còn 41,48 triệu đồng một lượng lúc 9h15. Tương tự, tại TP HCM doanh nghiệp giảm 130.000 đồng, đưa niêm yết bán xuống 41,58 triệu đồng vào sáng nay. Đây là mức giá thấp nhất kể từ hôm đầu tháng.



Sự điều chỉnh của doanh nghiệp trong nước không thấm vào đâu so với quốc tế. Trong phiên hôm qua, mỗi ounce vàng thế giới hạ gần 20 USD, tương đương gần 500.000 đồng mỗi lượng. Sự không cân đối này kéo dãn chênh lệch giữa vàng trong và ngoài nước lên 2,3 triệu đồng.



Đây là chênh lệch cao nhất trong vòng vài tháng trở lại đây, so với khoảng cách trên dưới một triệu đồng hồi tháng trước. Giới doanh nghiệp cho biết lượng người mua vàng tiếp tục giảm so với trước, một phần do vàng trong nước đắt hơn nhiều so với giá trị thực tế quy đổi.



Trong khi đó, vàng thế giới đi xuống mạnh trong ngày thứ năm do nhà đầu tư lo lắng về tình hình kinh tế. Hôm qua, Tòa án tối cao Mỹ đã thông qua điều luật về y tế của Tổng thống Obama. Theo đó, các cá nhân không đóng bảo hiểm y tế sẽ bị phạt tiền. Ngoài ra sau cuộc họp Thượng đỉnh châu Âu tại Brussels, các nhà lãnh đạo EU không đưa ra được một gói cứu trợ cụ thể nào để giúp đỡ các thành viên.



Vàng cũng đi xuống sau khi dầu thô và chứng khoán Mỹ đồng loạt bổ nhào. Giới chuyên gia nhận định người dân giờ đây không dồi dào tiền để chi tiêu, các công ty cũng ngần ngại không muốn mở rộng kinh doanh. Do đó kim loại quý như vàng hay bạc xuống giá là điều tất yếu.



Chốt phiên giao dịch, mỗi ounce mất 1,4% xuống 1.553,10 USD một ounce, có lúc xuống đáy của 4 tuần ở 1.547,39 USD một ounce vàng. Thị trường đã mất 5% trong 7 phiên vừa rồi và đang hướng đến quý giảm giá thứ hai liên tiếp, sau 11 năm liên tục đi lên.



Chuyên gia phân tích hàng hóa từ Ngân hàng HSBC cho rằng trong ngắn hạn biểu đổ giá có thể còn đi xuống do thị trường đang thiếu định hướng rõ ràng, nhà đầu tư cũng chưa nhìn thấy bất cứ tiến triển đáng kể nào hay sự sa sút nghiêm trọng nào của cuộc khủng hoảng châu Âu.





Theo Thanh Bình (VNE)