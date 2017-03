Giá vàng xuống dưới 27 triệu đồng

Sáng nay, vàng miếng của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn chỉ còn 26,75 - 26,9 triệu đồng một lượng, mua vào bán ra giảm lần lượt 450.000 - 400.000 đồng so với chiều qua. So với sáng 11/12, mỗi lượng mất từ 550.000 đến 620.000 đồng.

Tại Hà Nội, các doanh nghiệp niêm yết lúc 10h24 ở 26,76 - 26,95 triệu đồng, giảm từ 90.000 đến 100.000 đồng so với đầu ngày.

So với đầu tuần, giá vàng trong nước mất từ 1 đến 1,2 triệu đồng. Kể từ lần gần đây nhất thị trường chạm mốc 29 triệu vào ngày 26/11, xu hướng chính của giá là đi xuống. Lần cuối cùng thị trường cũng ở dưới mốc 27 triệu đồng là ngày 17/11. Ngày hôm đó, thị trường quốc tế đóng cửa ở mức 1.137 USD, cao hơn hiện nay 22 USD.

Giao dịch vàng miếng trong suốt tuần qua ở trạng thái im ắng. Tâm lý chung của những nhà đầu tư nhỏ lẻ là chỉ mua khi giá có xu hướng lên trong ngắn hạn. Quy ra tiền Việt theo tỷ giá 19.500 đồng mỗi USD, một lượng vàng thế giới đang tương đương với 26,35 triệu đồng, đã bao gồm thuế nhập khẩu.

Thị trường vàng miếng trong nước có một tuần giao dịch trầm lắng do giá trên đà đi xuống. Ảnh: Hoàng Hà

Thị trường vàng thế giới rơi xuống mức thấp trong vòng 4 tuần sau thông tin doanh số bán lẻ tháng 11 của Mỹ tăng mạnh. Sự lạc quan về đà phục hồi khiến nhà đầu tư hy vọng lãi suất cơ bản sẽ sớm tăng lên, lấy lại giá trị cho đồng đôla Mỹ.

Chốt phiên giao dịch thứ sáu, mỗi ounce vàng chỉ còn 1.115,10 USD, giảm 25 USD so với đỉnh cao của ngày và mất 14 USD so với mở cửa. Trong 6 ngày vừa rồi, có tới 5 ngày vàng mất giá. Vàng giao tháng 12 tại New York đã có tuần giao dịch tồi tệ nhất kể từ hồi tháng 2/2009, mất tới 49,40 USD, tương đương với 4,23%.

Nhiều chuyên gia cho rằng sự giảm giá của vàng không hẳn đồng nghĩa với việc kim loại quý đã mất sức hấp dẫn. Đà giảm giá được cổ vũ từ mức tăng điểm trên thị trường chứng khoán cùng tiền tệ. Niềm hy vọng FED nâng lãi suất cơ bản khiến đồng đôla tăng điểm. Đồng euro chốt tuần ở mức thấp nhất trong suốt 2 tháng so với USD.

Tuy nhiên, về dài hạn, các nhà phân tích vẫn giữ nguyên dự báo giá từ 1.200 đến 1.300 USD cho đầu năm sau. "Trước đó, giá vàng có thể chốt ở mức 1.100 đến 1.160 USD vào cuối năm 2009", chuyên gia kinh tế của tập đoàn tài chính MKS, Thụy Sĩ nhận định.

Theo Thanh Bình (VNE)