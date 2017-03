Giá vàng xuống dưới 47 triệu đồng

Tại Hà Nội, vàng miếng giao dịch ở 46,6-46,82 triệu đồng, mất 400.000 đồng chiều thu gom và 600.000 đồng chiều bán so với giá cuối ngày qua. Còn nếu so với đầu ngày hôm qua, mỗi lượng chỉ giảm tương ứng 70.000 đồng thu mua và bán. Tại TP HCM, giá thu gom tương đương Hà Nội, nhưng bán ra rẻ hơn 20.000 đồng mỗi lượng.







chiều bán so với chốt ngày hôm qua. Ảnh: Tuệ Minh.

Hệ thống DOJI lúc 8h45 công bố mua bán lẻ vàng miếng ở 46,68-46,88 triệu đồng. Biên độ chênh lệch 200.000 đồng. Với mua bán buôn, đơn vị này niêm yết thu gom cao hơn 20.000 đồng, bán ra rẻ hơn 30.000 đồng so với mua bán lẻ. Biên độ bán buôn cũng thấp hơn 50.000 đồng. Tổng giao dịch trên toàn hệ thống trong phiên giao dịch hôm qua, tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc là 2.500 lượng, trong đó xu hướng khách mua vào trội hơn.Trên thị trường quốc tế, đầu phiên châu Á, giá phục hồi nhẹ, lên vùng 1.785 USD mỗi ounce nhờ những tín hiệu hỗ trợ từ nền kinh tế Mỹ. Báo cáo lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 8 của quốc gia này cho thấy, tình hình kinh tế vẫn còn u ám. Mức tăng chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tăng 0,4% gần bằng 0,5% hồi tháng 7.Trong đó, những hàng hóa thiết yếu cũng đồng loạt tăng giá: Lương thực tăng 0,5%, tiền thuê nhà và quần áo cũng lần lượt nhích lên 0,4% và 1,1%. Những nhân tố này kéo chỉ số lạm phát tháng 8 tăng tương đương với tháng 7, ở mức khoảng 0,2%. Lượng đơn nộp xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước cũng tăng thêm 11.000, đưa số đơn lên mức gần 430.000.Tuy nhiên ngay sau đó, vàng giao ngay lại lùi về dưới 1.780 USD mỗi ounce, giảm nhẹ 5 USD so với đầu phiên.Trước đó, trong phiên châu Âu, đã có lúc giá vàng lùi về vùng 1.772 USD nhờ tín hiệu tăng mạnh từ thị trường chứng khoán. Ngoài ra, các thông tin về việc Ngân hàng trung ương châu Âu giúp các ngân hàng thuộc khu vực EU cải thiện thanh khoản bằng cách gia hạn các khoản vay 3 tháng cũng là nhân tố hỗ trợ giá vàng.Giá vàng giao tháng 12 đóng cửa ở mức 1.781,4 USD trên sàn Comex (Mỹ), giảm 2,5%. Trước đó, có thời điểm giá rơi xuống 1.775 USD, mức thấp nhất kể từ 26/8. Tuy nhiên, tính ra, kim loại quý đã tăng 25% trong năm nay, đạt kỷ lục 1.923,7 USD vào hôm 6/9 vừa rồi.Tỷ giá liên ngân hàng sáng nay, theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, vẫn ở mức 20.628 đồng. Hai ngân hàng lớn là Vietcombank và Vietinbank vẫn để giá mua bán tương đối sát nhau: 20.830-20.834 đồng (mua vào - bán ra).So với hôm thứ tư (14/9), mỗi USD trên thị trường tự do đã tăng thêm 40 đồng chiều mua và 20 đồng chiều bán. Các điểm thu đổi ngoại tệ ở Hà Nội đầu ngày báo giá giao dịch là 21.020-21.050 đồng (mua vào - bán ra).