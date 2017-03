Giá vàng xuống sát 27 triệu đồng

Theo Thanh Bình ( VNE)



Tính đến 11h sáng nay, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn giảm giá mua vàng xuống còn 27,37 triệu đồng, rẻ hơn 230.000 đồng so với đầu ngày. Cùng lúc đó, niêm yết bán ra rơi từ 27,7 xuống 27,47 triệu đồng một lượng. Tính đến 8h30 sáng nay, vàng miếng SBJ có giá 27,58 - 27,67 triệu đồng, mất 120.000 đồng so với chiều qua.Các doanh nghiệp tại Hà Nội công bố bán ra lúc 11h phổ biến từ 27,60 đến 27,65 triệu đồng, giảm 130.000 đồng so với đầu ngày. Giá thu gom dao động từ 27,45 đến 27,47 triệu đồng. Đây là mức thấp nhất kể từ ngày 23/11, khi thị trường trong nước leo lên từ mức thấp 25 triệu đồng của hôm 12/11.Giá ngày càng giảm sâu khiến đà bán vàng của người dân hầu như ngưng trệ. Trong khi đó, các nhà đầu tư cũng chưa mặn mà đi mua do cho rằng thị trường sẽ còn điều chỉnh đi xuống. Giao dịch nguội lạnh từ những ngày đầu tuần và vẫn chưa ấm trở lại.Không khí tại các sàn vàng trong nước cũng không thoát khỏi cảnh trầm lắng khi thị trường ít sóng, tuy nhiên lực mua vẫn được ưu tiên hơn. Tính đến 9h sáng nay, khối lượng khớp lệnh thành công tại trung tâm giao dịch vàng SBJ chỉ đạt hơn 172.000 lượng, giá biến động trong biên độ 24,900 - 25,560 triệu đồng. Sàn giao dịch này đang áp dụng mức phí rút vàng 2,8 triệu đồng.Trên thị trường thế giới, biểu đồ giá lặp lại kịch bản của ngày hôm trước, tuột dốc trong phiên New York và nhích nhẹ trong phiên châu Á. Hôm qua, có thời điểm giá rơi xuống chỉ còn 1.116,80 USD, thấp nhất kể từ ngày 13/11. Nhờ đà phục hồi nhẹ tại châu Á sáng nay, mỗi ounce vàng đạt 1.125,50 USD tính đến 11h29 theo giờ Hà Nội. So với cách đây 24 tiếng đồng hồ, giá hầu như không thay đổi.Đợt điều chỉnh giảm lần này phù hợp với các dự đoán trước đây của chuyên gia trong nước và quốc tế. Theo đó, giá có thể điều chỉnh giảm vào cuối năm, trước khi vượt 1.200 USD và có thể đạt mốc 1.300 USD sang đầu năm sau. Giải thích lý do thị trường vàng đang điều chỉnh giảm khá sâu, chuyên gia từ hãng Mitsubishi nhận định: "Giá vàng có mức điều chỉnh mạnh mẽ hơn những thị trường khác vì trước đó, thị trường này đã có những bước nhảy thái quá so với giá trị thật".