Giá vàng xuống sát 40,7 triệu đồng

Mở cửa ngày cuối tuần, Tập đoàn DOJI báo giá vàng miếng SJC 40,54-40,72 triệu đồng, giảm 330.000 đồng bán ra, còn thu gom rẻ đi 230.000 đồng so với sáng qua.



Công ty Đầu tư vàng Phú Quý lúc 8h40 cũng công bố giá 40,53-40,73 triệu đồng, giảm lần lượt 230.000 đồng và 220.000 đồng chiều thu gom và bán ra so với ngày 7/6.









Giá vàng trong nước giảm vài trăm nghìn đồng trong sáng nay những vẫn không tương xứng với đà đi xuống của thế giới. Ảnh: PV



Theo Lệ Chi (VNE)



Trong khi đó, giá mua bán vàng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) sáng nay vẫn chưa thay đổi niêm yết, còn nguyên mức giá của cuối ngày hôm qua, quanh mốc 40,75-40,90 triệu đồng. Tính chung tuần này, giá vàng miếng trong nước sụt giảm hơn 400.000 đồng mỗi lượng.Động thái giảm giá mua bán vàng của các doanh nghiệp trong nước sáng nay không thấm vào đâu so với sự sụt giảm của giá thế giới. Mỗi ounce giao ngay trên thị trường quốc tế đóng cửa tuần mất hơn 29 USD, tương đương trên 730.000 đồng tiền Việt, xuống sát 1.384,60 USD, thậm chí trước đó có lúc giá rơi hơn 30 USD.Nếu quy đổi ra tiền đồng theo tỷ giá bán của ngân hàng, mỗi lượng vàng chốt tuần tương đương gần 35,11 triệu đồng một lượng. Mức giá này thấp hơn trên dưới 5,6 triệu đồng so với niêm yết bán vàng SJC của các doanh nghiệp.Mức chênh này vẫn khá lớn dù đến nay Ngân hàng Nhà nước đã bán được 709.800 lượng vàng, tương đương 27,3 tấn sau 28 lần tổ chức đấu thầu thành công. Nhiều ý kiến cho rằng, giá vàng miếng SJC trong nước kể từ khi bắt đầu các phiên đấu thầu đến nay liên tục dãn rộng, từ trên dưới 3 triệu đồng một lượng có lúc lên trên 6 triệu đồng, ảnh hưởng tới những người có nhu cầu mua vàng.Ngân hàng Nhà nước cho rằng, một trong những mục tiêu của việc bán vàng qua đấu thầu là tăng cung cho thị trường, hỗ trợ các ngân hàng tất toán trạng thái trước thời hạn 30/6, qua đó giảm sức ép về cầu.Cũng theo cơ quan này, thu hẹp chênh lệch giá vàng nội ngoại chỉ là mục tiêu tình thế để hạn chế tác động tiêu cực trước mắt của thị trường vàng lên ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh chưa xây dựng được một khuôn khổ pháp lý mới về quản lý thị trường vàng. Đến nay, khi khuôn khổ pháp lý đã được thiết lập, chính chênh lệch giá vàng cao cùng hoạt động can thiệp theo hình thức đấu giá đã giữ cho giá và thị trường trong nước ổn định trước những biến động bất thường của giá vàng thế giới.Ngân hàng Nhà nước cho rằng trong ngắn hạn khi thị trường thế giới biến động đột biến, chênh lệch giá trong nước và thế giới là tất yếu. Nhưng về lâu dài, cơ quan này tin tưởng chênh lệch sẽ được thu hẹp.Giao dịch vàng trong tuần này khá yếu. Các doanh nghiệp cho biết đa phần là phát sinh mua bán nhỏ lẻ với tổng khối lượng giao dịch mỗi ngày chỉ vài trăm lượng.