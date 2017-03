Giá vàng xuống sát 41 triệu đồng

Tính đến 8h40 sáng, hầu hết các thương hiệu vàng lớn tại TP HCM đều giảm 280.000 đồng chiều thu gom và bán ra so với cuối ngày 14/5, xuống 41,07-41,22 triệu đồng một lượng.



Nhưng nếu so với mức mở cửa ngày hôm qua, giá hiện nay thấp hơn gần 500.000 đồng một lượng. Cùng lúc, tại Hà Nội, các doanh nghiệp lớn niêm yết giá thu gom bằng với TP HCM nhưng bán ra đắt hơn 20.000 đồng, quanh 41,24 triệu đồng mỗi lượng.



Tập đoàn DOJI lúc 8h45 cũng công bố mua bán lẻ vàng miếng SJC tại địa bàn Hà Nội là 41,06-41,20 triệu đồng. Biên độ mua bán 140.000 đồng. Trong khi đó, mua sỉ của đơn vị này đắt hơn bán lẻ 20.000 đồng chiều mua vào, còn bán ra rẻ hơn 20.000 đồng mỗi lượng khi công bố tại 41,08-41,20 triệu đồng.



Giá vàng nội lao dốc khi chứng kiến thị trường thế giới giảm mạnh xuống mức thấp nhất từ đầu năm đến nay. Nguyên nhân là đồng USD mạnh lên và nhà đầu tư tăng cường bán các tài sản rủi ro sau khi chứng kiến sự bế tắc chính trị tại Hy Lạp và hàng loạt sự bất ổn ở khu vực đồng EUR.



Song song đó, các số liệu công bố tuần trước cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang tăng trưởng chậm lại. Ngày 12/5, Ngân hàng trung ương Trung Quốc hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc sau khi các số liệu kinh tế mới công bố không tốt. Điều này khiến nhiều người lo lắng về tình trạng “sức khỏe” của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.



Do vậy, nhà đầu tư đang tìm kiếm an toàn ở đồng USD. Việc đồng bạc xanh có khả năng mạnh hơn nữa sẽ gây áp lực xấu lên vàng khi kim loại quý này thể hiện là một tài sản rủi ro trong năm nay.



Giá kim loại quý đóng cửa ngày đầu tuần để mất tới 22 USD, xuống còn 1.558 USD mỗi ounce. Cùng lúc, giá vàng giao tháng sáu cũng sụt giảm tới 20,3 USD, xuống sát 1.563,70 USD một ounne.



Bước sang giờ giao dịch tại thị trường châu Á sáng nay, giá vàng vẫn tiếp tục đi xuống. Tính đến 8h40 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.553,60 USD, mất gần 5 USD so với mở cửa.



Nếu căn cứ theo tỷ giá 20.900 đồng, mỗi lượng vàng thế giới quy đổi hiện tương đương với 39,14 triệu đồng. Như vậy, chênh lệch giá vàng nội và ngoại hiện nay vào khoảng 1,9-2 triệu đồng mỗi lượng.





