Giá vàng xuống sát 41 triệu đồng

Áp lực giảm tiếp tục mạnh lên khi thị trường châu Âu mở cửa, dù trước đó giá có dấu hiệu phục hồi về trên 1.450 USD mỗi ounce, tăng hơn 20 USD so với mức thấp của buổi sáng tại châu Á.Tính đến 17h03 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.395,1 USD, mất tới 81,9 USD một ounce. Quy đổi theo tỷ giá của các ngân hàng, vàng nếu nhập về Việt Nam chỉ vào khoảng 35,1 triệu đồng, rẻ hơn 6,3 triệu đồng một lượng so với giá bán của SJC cùng thời gian.Giá mua bán của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn cùng thời gian này là 40,9-41,4 triệu đồng mỗi lượng, giảm lần lượt 950.000 và 650.000 đồng so với mở cửa buổi sáng.Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý cũng áp giá tương tự cho mình, nhưng mức giảm khiêm tốn hơn, mua vào giảm 600.000 đồng và bán ra giảm 530.000 đồng so với buổi sáng.Trước đó, hôm thứ sáu tuần trước thị trường cũng chứng kiến một ngày giá giảm 84 USD. Các chuyên gia thế giới đang đưa ra nhiều nguyên nhân lý giải cho đà giảm không phanh của thị trường. Có người nói siêu chu kỳ tăng giá của vàng đang đến hồi kết, rằng nhà đầu tư đã bớt tin tưởng vàng là kênh trú ẩn an toàn. Nếu như phiên rớt thảm 12/4, nguyên nhân trực tiếp được cho là tin Síp sẽ xuất kho dự trữ để có tiền xử lý khủng hoảng, thì hôm nay người ta lại lấy lý do kinh tế Mỹ phục hồi tốt hơn dự báo. Cục Dự trữ liên bang Mỹ cho biết có thể điều chỉnh chương trình kích thích kinh tế khi tình trạng lao động việc làm đang cải thiện.Số liệu của Bloomberg cho thấy trong ngày 12/4, quỹ tín thác lớn nhất thế giới SPDR đã giảm nắm giữ vàng 22,9 tấn xuống còn 1.158,56 tấn, thấp nhất kể từ 28/4/2010.