Giá vàng xuống sâu dưới 38 triệu đồng, đôla lao dốc

Giá vàng miếng trên thị trường sáng nay đã mất mốc 38 triệu đồng. Tại Tập đoàn DOJI báo giá bán mở cửa ở 37,88 triệu đồng, rồi giảm xuống 37,85 triệu đồng một lượng ít phút sau đó. Giá thu mua hạ 450.000 đồng so với hôm qua, xuống 37,47 triệu đồng. Lúc 9h, Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý tại Hà Nội cũng báo giá mua - bán tương tự DOJI.



Tháng vừa rồi, giá quốc tế tăng tới 67 USD một ounce, tương đương 1,7 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, giá trong nước chỉ tăng 600.000 đồng, giúp chênh lệch nội - ngoại thu hẹp đáng kể còn 4 triệu đồng sáng nay. Hiện thị trường chờ đợi phiên đấu thầu của Ngân hàng Nhà nước. Thông thường, sau khi kết thúc phiên đấu thầu, giá mua vàng sẽ co hẹp khoảng cách so với bán.



Tỷ giá đôla Mỹ tại các ngân hàng thương mại liên tục sụt giảm những ngày gần đây. Vietcombank hạ tiếp 20 đồng giá bán xuống 21.170 đồng trong sáng nay. Chiều thu mua giảm mạnh hơn, hạ 30 đồng xuống 21.110 đồng ăn một đôla Mỹ. Còn tại Eximbank, chiều bán đang ở 21.190 đồng, giảm 30 đồng so với đầu ngày hôm qua, chiều mua tương đương Vietcombank.



Ngân hàng ACB thậm chí đưa giá thu mua USD đã về còn 21.080 đồng, thấp nhất kể từ khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá thêm 1%.



Còn trên thị trường tự do, so với chiều qua đôla Mỹ giảm một mạch 50 đến 80 đồng ở chiều bán, còn 21.300 đồng. Niêm yết mua hạ 40 đồng còn 21.260 đồng ăn một đôla Mỹ.





Theo Thanh Bình (VNE)