Giá vật liệu gây “sốc” thị trường căn hộ

Trong những ngày đầu tháng 12 giá thép, xi-măng tăng liên tiếp và chưa có dấu hiệu chững lại. Việc giá vật liệu xây dựng tăng vọt khiến không ít công ty bất động sản có dự án xây dựng đang triển khai lo ngại.

Thép, xi-măng “ăn theo” giá xăng

Giá phôi thép trên thị trường thế giới đang có chiều hướng tăng mạnh. Trong vòng một tháng qua, giá phôi thép đã tăng khoảng 40 USD/tấn. Hiện giá chào bán phôi thép Trung Quốc sang Việt Nam đã lên tới 660-670 USD/tấn, còn giá phôi thép tại thị trường châu Âu về tới Việt Nam là 630 USD/tấn.

Giá phôi tăng đã ảnh hưởng tới giá bán thép trong nước. Mới đây, Tổng Công ty Thép Việt Nam đã tăng giá bán thêm 100 ngàn đồng/tấn. Hiện thép cuộn mà công ty bán ra có giá 10,5 triệu đồng/tấn và thép cây là 10,6 triệu đồng/tấn. Lý giải về việc tăng giá, lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam cho biết ngoài việc giá phôi thép tăng thì chi phí vận tải tăng chính là nguyên nhân khiến giá thép tăng.

Trước tình hình giá thép tăng cao, đã có rất nhiều người đầu cơ vào thép. Giám đốc một công ty thép cho biết trong thời gian gần đây, có rất nhiều khách hàng đặt mua với số lượng hàng ngàn tấn, trả tiền ngay nhưng công ty không dám nhận vì sợ không đủ hàng để cung cấp.

Không chỉ thép mà trong thời gian gần đây, giá xi-măng cũng bắt đầu tăng cao. Công ty Xi-măng Chinfon sẽ tăng 20 ngàn đồng/tấn, đưa giá mới lên 970 ngàn đồng/tấn. Công ty cổ phần Xi-măng Hà Tiên 1 đã chính thức tăng giá xi-măng bao PCB 40 từ 975 ngàn đồng/tấn lên một triệu đồng/tấn. Cũng như giá thép, lý do giá xi-măng tăng là do cước vận chuyển tăng, khoảng 20-40 ngàn đồng/tấn. Ngoài ra, cũng do giá cước vận tải tăng nên giá vật tư đầu vào như vỏ bao, phụ gia, thạch cao... tăng trung bình khoảng 5%-10%.

Tại các cửa hàng, đại lý kinh doanh vật liệu xây dựng, giá bán lẻ mặt hàng đá, tôn, sắt, thép xây dựng, tấm lợp tiếp tục tăng mạnh so với tuần trước. Dự báo của giới kinh doanh, giá vật liệu xây dựng sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới.

Giá nhà, căn hộ tăng bất đắc dĩ

Một chuyên gia địa ốc cho biết giá nhà, đất và giá vật liệu xây dựng có quan hệ rất mật thiết với nhau. Ông này dẫn chứng, thời gian qua giá nhà, đất tăng đột biến kéo theo sự tăng giá vùn vụt của thị trường vật liệu xây dựng, thiết bị nội thất cũng tăng theo và bây giờ giá vật liệu tăng, chắc chắn giá nhà, đất, căn hộ cũng tăng theo.

Ông Đặng Hoàng Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Địa ốc Thanh Bình, cho biết việc giá xăng dầu đẩy giá vật liệu xây dựng tăng trong khi đồng tiền Việt mất giá tạo ra nhiều khó khăn cho các công ty bất động sản đang có dự án thi công. Theo ông Vũ, với việc vật liệu xây dựng tăng như hiện nay sẽ kéo theo giá nhà, căn hộ tăng tương ứng. Theo đó, chủ đầu tư buộc phải “mất” 18%-20%, thậm chí tới 30% giá thành xây dựng so với giá thành đã được tính trước đó.

Ông Vũ tính toán: “Nếu trước đây để xây dựng 100 m2 nền, chủ đầu tư chỉ phải bỏ 150-200 triệu đồng cho vật liệu xây dựng thì nay cũng chừng ấy diện tích lại phải tốn tới khoảng 300 triệu đồng. Giá thành xây dựng tăng thì tất yếu giá nhà, căn hộ cũng theo đó mà tăng lên”.

Giám đốc một công ty nhà đất cho biết chi phí nguyên vật liệu còn tùy thuộc vào dự án mà công ty đó đầu tư ở đâu. Dự án nằm ở ngoại thành thì chi phí cho vật liệu chiếm vào số vốn đầu tư càng lớn bởi giá đất rẻ, ngược lại trong nội thành sẽ thấp hơn bởi giá đất, giá đền bù sẽ đội lên. Tuy nhiên đối với một dự án, thường thì giá thành vật liệu chiếm khoảng 30%-40% tổng số vốn đầu tư.

Ông Trần Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng, cho biết trong cơn “bão giá” vật liệu xây dựng thì những công ty có ký kết, thỏa thuận giao nhà sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất, bởi cho dù giá vật liệu có thay đổi thì bên bán phải cam kết bán theo giá cũ. Ngược lại, những công ty có dự án bán đất hay trong thỏa thuận thu tiền theo từng bước của dự án sẽ ít bị ảnh hưởng hơn.