Giá xăng A92 nhập giảm 2,34%

Theo đó, giá dầu DO giao dịch tại Singapore - thị trường nhập khẩu chính của VN - có mức trung bình trong tháng 8-2011 là 125,29 USD/thùng, giảm 3,11 USD/thùng, tương đương 2,51% so với tháng 7-2011. Tương tự, xăng A92 giảm 2,86 USD/thùng, tương đương 2,34%. Một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu khác cũng cho biết trong tháng 8-2011, giá nhập khẩu xăng A92 giảm 350-400 đồng/lít so với tháng 7-2011.

Theo các đại lý xăng dầu, sau quyết định giảm giá bán lẻ xăng dầu của Bộ Tài chính, cuối tháng 8-2011 các doanh nghiệp đầu mối đã giảm chiết khấu cho đại lý. Hiện chiết khấu đối với mặt hàng dầu phổ biến ở mức 400-500 đồng/lít tùy doanh nghiệp. Tuy nhiên, đáng chú ý là chiết khấu đối với mặt hàng xăng của Petrolimex hiện đang cao hơn một số doanh nghiệp khác 250 đồng/lít. Thông thường mức chênh lệch giữa các doanh nghiệp đầu mối dành cho đại lý khoảng 100-150 đồng/lít.

Theo B. Hoàn (Tuổi Trẻ)