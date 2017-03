Giá xăng giảm chưa tương xứng

Từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước được điều chỉnh ba lần. Tháng 1-2012, giá xăng A92 thành phẩm nhập tại thị trường Singapore trung bình là 120.69 USD/thùng, giá bán lẻ trong nước là 20.800 đồng/lít. Tháng 2, giá xăng thế giới tăng 8 USD/thùng, DN than lỗ, Nhà nước giảm thuế từ 4% xuống còn 0%. Tháng 3, giá xăng thế giới tăng thêm 6 USD/thùng và liên bộ cho tăng 2.100 đồng/lít xăng. Ngày 20-4, giá thế giới trung bình của tháng này giảm 3 USD/thùng so với tháng 3 nhưng DN vẫn than lỗ, liên bộ tăng giá xăng thêm 900 đồng/lít.

Ngày 8-5, giá xăng thành phẩm chỉ còn 121,58 USD/thùng, giảm gần 10 USD/thùng so với tháng 4. Nhưng mức giảm giá xăng Nhà nước điều chỉnh lại là 500 đồng/lít, tương đương gần 2%.

Bàn về điều này, chuyên gia kinh tế TS Ngô Trí Long cho rằng nếu nhìn vào con số thì thấy đúng là bất cập. DN luôn viện cớ hàng tồn kho còn nhiều hoặc họ chưa nhập được lô hàng nào theo giá rẻ. Rõ ràng, việc DN nhập sai thời điểm, nhập nhiều khi giá cao thì DN phải chịu nhưng cái “khó” lại được đẩy cho người tiêu dùng. Thêm một điểm vô lý nữa là khi giá thế giới mới ngấp nghé tăng thì DN đã than vãn quá nhiều khiến cơ quan quản lý “động lòng”. Khi giá thế giới giảm thì chưa khi nào thấy DN chủ động xin giảm giá.

MAI PHƯƠNG