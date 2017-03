Giá xăng giảm tiếp 700 đồng mỗi lít

Đây là lần thứ 4 liên tiếp, giá xăng dầu giảm liên tục trong hai tháng. Quyết định của Liên bộ Tài chính- Công Thương đưa ra trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới liên tục giảm mạnh thậm chí xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm.



Từ 16h chiều nay, giá xăng RON 92 giảm 700 đồng xuống còn 21.200 đồng mỗi lít. Mazut giảm 300 đồng mỗi kg xuống còn 17.950 đồng. Diezel; dầu hỏa giảm lần lượt là 400 đồng và 350 đồng mỗi lít. Theo đó, Diezel 0,05S xuống mức 20.100 đồng, dầu hỏa còn 20.050 đồng mỗi lít. Liên bộ Tài chính- Công Thương quyết định giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn giá với mặt hàng xăng, dầu ở mức thực tế 300 đồng mỗi lít, kg như quy định hiện hành.







Giá xăng giảm lần thứ tư trong hai tháng liên tiếp. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo Hoàng Lan (VNE)



Sáng nay, dầu Brent giảm 0,54% so với ngày hôm qua, còn 92,15 USD. Đây cũng là ngưỡng thấp nhất kể từ đầu năm đến nay, và giảm tới 31 đôla so với hồi tháng 4. Giá dầu Brent trong những ngày gần đây liên tục giảm mạnh, đối lập hẳn với diễn biến tăng mạnh cách đây 2 tháng.Giá dầu thô cũng chỉ còn 80,45 USD mỗi thùng, giảm 1,14% so với ngày hôm qua. Mức giá giao dịch ngày hôm nay phá mốc thấp kỷ lục ngày 14/6 (84,2 đôla mỗi thùng). Trong khi đó, tháng 3, nức giá dầu thô đạt đỉnh lên tới hơn 108 đôla mỗi thùng.Theo Petrolimex, giá xăng xăng RON 92 ngày 19/6 tại thị trường Singapore là 98,86 USD mỗi thùng, giảm 7,64 USD tính từ thời điểm giá xăng dầu trong nước điều chỉnh ngày 7/6 . Các mặt hàng khác cũng giảm mạnh, FO còn 591,08 USD mỗi tấn. Giá DO 0,05S; dầu hỏa lần lượt là 111,16 USD và 109,56 USD mỗi thùng.Như vậy chỉ trong vòng 2 tháng, giá xăng dầu đã giảm 4 lần liên tiếp. Lần thứ nhất vào ngày 9/5, lần thứ 2; 3 lần lượt vào ngày 23/5 và 7/6. Tổng mức giảm giá xăng sau 4 lần là 2.600 đồng mỗi lít.Trước đó, ông Trần Ngọc Năm, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) khẳng định với PV, theo công thức tính giá cơ sở tại Thông tư 234, nếu tính theo chi phí thực tế của doanh nghiệp thì mức chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bản lẻ xăng trong lần giảm gần đây nhất vào khoảng 600 đồng mỗi lít. Các mặt hàng dầu dao động khoảng gần 300 đồng mỗi lít, kg.Theo ông Năm, mặc dù giá nhiên liệu thế giới hạ nhiệt song thực chất, giá của Petrolimex nhập tại thị trường Singapore hoàn toàn phụ thuộc vào các hợp đồng đã ký. Để hạn chế rủi ro do biến động giá, Petrolimex đã ký nhiều hợp đồng theo các tỷ lệ phù hợp với công thức giá rất khác nhau vì vậy nếu so sánh giữa giá Platt’s tại Singapore ngày hôm nay với giá mua thực tế của Petrolimex sẽ rất khác nhau. "Rất khó để các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối mua xăng dầu theo đúng bằng giá Platt’s công bố", ông Năm khẳng định.