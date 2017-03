Giá xăng nhập khẩu giảm mạnh, doanh nghiệp lãi cao

Mặc dù giá xăng dầu thế giới giảm nhưng giá trong nước không thay đổi - Ảnh: THUẬN THẮNG



Giá dầu Brent của Anh hôm qua cũng quanh ngưỡng 112-113 USD/thùng, đây là mức khá thấp so với diễn biến giá trong tháng 4-2012 (trung bình 120,43 USD/thùng).Tại thị trường cung cấp nguồn xăng dầu nhập khẩu lớn nhất của doanh nghiệp đầu mối VN là Singapore, các phiên giao dịch đầu tháng 5-2012, giá hầu hết các mặt hàng đều giảm mạnh.Phiên giao dịch ngày 4-5, giá xăng A92 nhập khẩu chỉ còn 123,73 USD/thùng, giảm 7,63 USD/thùng so với mức trung bình trong tháng 4-2012. Tương tự, dầu DO giảm từ 135,02 USD/thùng còn 130,36 USD/thùng. Giá dầu hỏa nhập khẩu cũng về mức 128,84 USD/thùng.Với biến động giá nhập khẩu nói trên, các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu đang có mức lời khá lớn. Nếu tính giá nhập khẩu và các khoản thuế, phí, chi phí kinh doanh, giá đầu vào của mặt hàng xăng A92 khoảng 22.200 đồng/lít.Như vậy, so với giá bán lẻ 23.800 đồng/lít, giá đầu vào thấp hơn khoảng 1.600 đồng/lít. Tuy nhiên, theo các chuyên gia xăng dầu, khoảng 10 ngày trở lại đây doanh nghiệp lời 1.200-1.300 đồng/lít.Theo B.HOÀN (TTO)