Giá xăng nhập về Việt Nam giảm hơn 40%

Tính chung chín tháng đầu năm 2015, giá xăng dầu nhập khẩu giảm tới 38,30% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, giá xăng nhập khẩu giảm 11,54% so với tháng trước, giảm 40,29% so với tháng 9-2014 và giảm 38,78% so với chín tháng năm 2014. Theo đó, giá xăng RON 92 nhập khẩu từ Singapore ở mức 495 USD/tấn, giảm 86 USD/tấn so với tháng trước.

Cũng theo Bộ Công Thương, chín tháng đầu năm 2015, kim ngạch xăng dầu nhập khẩu ước đạt 3,95 tỉ USD, giảm 36,17% so với cùng kỳ năm trước.

TRÀ PHƯƠNG