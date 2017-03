Giá xăng tăng, hàng vẫn ổn

Mới đây, sau hai lần giá xăng tăng với mức 1.700 đồng/lít, nhiều người lo ngại chuyện này sẽ ảnh hưởng đến giá của các mặt hàng thiết yếu. Tuy nhiên, đến nay các siêu thị, chợ đều khẳng định giá cả của các mặt hàng thiết yếu không những ổn định mà còn có xu hướng giảm giá.

Không để tăng giá lúc này

Đó là lời khẳng định của bà Dương Thị Quỳnh Trang, Giám đốc đối ngoại Siêu thị Big C, khi trao đổi với Báo Pháp Luật TP.HCM. Cũng theo bà Trang thì sau hai đợt xăng tăng giá vừa qua, đến nay giá cả tại siêu thị ổn định. Siêu thị cũng chưa nghe nói đến việc nhà cung cấp xin tăng giá.

Ngay cả tại các chợ đầu mối, giá của nhiều mặt hàng nông sản cũng chưa có dấu hiệu bị tác động. Bà Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc chợ đầu mối Thủ Đức, cho biết giá xăng hiện chưa có tác động lớn đến giá của các mặt hàng tại chợ. Thậm chí hiện nay do lượng hàng về chợ ổn định từ 2.700 đến 3.000 tấn/đêm nên giá một số mặt hàng giảm khoảng 200 đến 500 đồng/kg, có loại 1.000 đồng/kg. Tuy nhiên, tại các chợ lẻ do từng tiểu thương phải tự chạy xe về chợ đầu mối lấy hàng nên việc giá xăng tăng thì giá về chợ lẻ có phần tăng cao theo.

Với các nhà cung cấp, việc không thể tăng giá vào thời điểm này đang là một khó khăn lớn. Mặc dù vậy, các doanh nghiệp vẫn phải tạm thời gác lại vấn đề này.

Bà Lê Thị Thanh Lâm, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Hải sản S.G, cho rằng hiện giá xăng và giá điện đang là áp lực lớn đối với doanh nghiệp chế biến thủy hải sản vì giá điện ảnh hưởng trực tiếp đến việc bảo quản hàng đông lạnh. Với giá xăng, bị ảnh hưởng dây chuyền khiến các nguyên liệu hải sản đầu vào tăng theo, nhất là tăng từ các tàu bè đi đánh bắt. “Tuy nhiên, đây lại là mùa bán chậm nên doanh nghiệp chưa đề xuất tăng giá chứ không phải là không tăng. Hơn nữa, thời điểm này với các siêu thị lại là mùa khuyến mãi nên có đề xuất tăng thì họ cũng không chấp nhận. Vì vậy, dù có nhiều chi phí tăng nhưng giá bán thì vẫn không thể tăng được” - bà Lâm nói.

Chỉ giảm giá và khuyến mãi

Rõ ràng với các nhà cung cấp thì trong thời điểm này việc tăng giá cũng đồng nghĩa với tự sát. Từ đây, nhiều doanh nghiệp đang gấp rút tính đến các phương án khuyến mãi và giảm giá để kích cầu tiêu dùng.

Bàn về vấn đề này, ông Văn Đức Mười, Phó Tổng Giám Công ty Vissan, cho biết sau khi xăng tăng giá, hệ thống cửa hàng của Vissan không những không tăng giá mà còn chuẩn bị có đợt khuyến mãi lớn. Bởi đây là thời điểm sức mua giảm nên chỉ có giảm giá mà thôi. Cũng theo ông Mười, từ ngày 10 đến 31-7, hệ thống Vissan sẽ giảm giá 2.000 đồng/kg đối với năm mặt hàng thịt heo như thịt đùi, cốt lết, vai...

Tại hệ thống Big C, đây cũng là thời gian tăng cường khuyến mãi, tăng nhu cầu và sức mua của người tiêu dùng. Tiêu biểu là chương trình khuyến mãi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 11 của Big C, riêng giá trị phần thưởng đã được đầu tư lên tới 11 đến 12 tỷ đồng...

Hiện nay các siêu thị đều đưa ra mục tiêu kìm hãm sự tăng giá và không để giá cả các mặt hàng bị biến động. Tuy nhiên, nói như vậy cũng không có nghĩa là các siêu thị từ chối tất cả đơn đề nghị tăng giá của các nhà cung cấp khi có lý do chính đáng. “Chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ yêu cầu tăng giá của nhà cung cấp. Phải xem họ có lý do tăng giá thực sự chính đáng thì mới xem xét. Đặc biệt, dù nhà cung cấp có yêu cầu mức tăng thì mức giá ấn định cuối cùng vẫn là siêu thị. Vì siêu thị có chiến lược đầu tư về lãi, tham gia tập trung bình ổn giá những mặt hàng thiết yếu” - bà Dương Thị Quỳnh Trang, Giám đốc đối ngoại Siêu thị Big C, nói.