Giá xăng tăng phải giảm thuế để đỡ cho dân

Sau khi đại diện Bộ Tài chính lý giải việc tăng giá xăng dầu và không giảm thuế nhập khẩu, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM vào chiều 29-8, chuyên gia kinh tế - TS Ngô Trí Long (ảnh) cho rằng: Bộ Tài chính đang điều hành giá một cách cứng nhắc.

Trước đó, ngày 28-8, Bộ Tài chính đã có cuộc họp báo về điều hành giá xăng dầu. Ông Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng Cục Quản lý Giá, cho biết do giá xăng dầu nhập khẩu tăng cao, tính ra mỗi lít xăng ở mức 24.482 đồng/lít, cao hơn 1.482 đồng/lít so với giá hiện hành. Bộ Tài chính chọn phương án tăng mức trích quỹ bình ổn giá xăng lên 500 đồng/lít là đã chia sẻ với DN và người tiêu dùng, mức tăng 650 đồng/lít xăng chỉ bằng 50% so với giá chênh lệch cơ sở.

Ông Thỏa cũng cho rằng hiện thuế nhập khẩu xăng dầu của VN đang thấp hơn nhiều nước, thậm chí với mức áp thuế hiện hành vẫn thấp hơn thang quy định - xăng chỉ 12% và các mặt hàng dầu 10% trong khi thang này áp tối đa thuế đối với xăng là 20%, dầu diesel 12% và mazút 15%.

Giá xăng dầu liên tiếp tăng trong hơn một tháng qua nhưng nhà nước vẫn giữ thuế. Ảnh: HTD

Đừng cứng nhắc theo thang mức thuế

. Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về những lý giải của Bộ Tài chính trong đợt tăng giá xăng dầu ngày 28-8, đặc biệt suốt một tháng nay giá xăng liên tục tăng?

Ngô Trí Long

+ TS: Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, ba công cụ để điều hành giá thiết thực nhất đối với những mặt hàng nhập khẩu lớn, nhất là xăng dầu là thuế, phí và giá.

Trong điều hành các mặt hàng thiết yếu nói chung và xăng dầu nói riêng, cơ quan chức năng phải linh hoạt, nhạy bén, linh động khi sử dụng ba công cụ trên. Theo đó, nhà điều hành cần thay đổi thuế và phí tùy tình hình giá cả. Cụ thể, hiện giá đang ở mức cao, Nhà nước nên giảm thuế để đưa giá xuống mức tương đối hợp lý, ổn định, phù hợp với điều kiện thu nhập của người dân. Điều này rất tạo điều kiện hợp lý cho chi phí đầu vào của các DN, tạo ra cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh.

Hiện nền kinh tế đang tăng trưởng thấp, hàng tồn kho lớn, chi phí đầu vào cao, dù lãi suất có giảm nhưng so với các nước khu vực thì vẫn cao. Trong khi đó, thu nhập của người lao động không khả quan. Để tháo gỡ những khó khăn, phương án thuế với mặt hàng xăng dầu cần được tính đến.

. Nhưng Bộ Tài chính giải thích rằng mức thuế của VN đang thấp hơn thang quy định?

+ Tôi không đồng tình với cách lý giải của lãnh đạo Cục Quản lý Giá. Cách lý giải đó chưa có khả năng thuyết phục mọi đối tượng DN và người tiêu dùng. Điều hành một nền kinh tế, nhất là theo thị trường thì phải rất linh hoạt, theo từng thời điểm nhất định chứ không nên cứng nhắc, máy móc.

Nhà nước là người “cầm cân nảy mực”, do đó phải chia sẻ lợi ích giữa Nhà nước, DN và người tiêu dùng. Theo đó, DN chia sẻ về lợi nhuận, người tiêu dùng chấp nhận chi thêm một phần do giá thế giới tăng nhưng Nhà nước phải chia sẻ phần thuế gồm thuế nhập khẩu, thuế VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt. Trong đó, VAT và tiêu thụ đặc biệt do Quốc hội quyết định và ấn định sẵn, muốn thay đổi phải thông qua Quốc hội, còn thuế nhập khẩu thì Bộ Tài chính có thể điều chỉnh hài hòa.

Thu thuế cũng phải biết nuôi nguồn

. Một số DN đầu mối cho biết nếu Bộ Tài chính chỉ cần giảm 2%-3% thuế nhập khẩu thì khả năng giá xăng dầu không tăng cao liên tiếp như thời gian qua?

+ Giá xăng dầu liên tiếp tăng trong hơn một tháng qua nhưng Nhà nước vẫn giữ thuế, vẫn dành quyền lợi và đẩy gánh nặng cho người tiêu dùng và DN tiêu thụ xăng dầu. Mặt khác, quỹ bình ổn giá cần được tính toán hợp lý; Nhà nước chỉ thu quỹ này trong bối cảnh giá thế giới trung bình hoặc thấp, còn giá cao mà cộng thêm quỹ bình ổn vào nữa thì càng làm giá tăng lên.

. Bộ Tài chính cũng cho rằng mức tăng giá vừa tăng chỉ bằng 50% giá thị trường?

+ Bộ Tài chính quy định DN tăng giá không quá 7%, DN thực hiện đúng trong biên độ cho phép nhưng họ lại thực hiện chia nhỏ các lần tăng giá. Có thật là cơ quan quản lý và DN đã chia sẻ lợi ích với người tiêu dùng? Thực tế phản ánh đúng hay không thì cần có sự vào cuộc của kiểm toán tài chính, ngoài ra phải thực hiện kiểm toán hoạt động từng thời kỳ về cách tính giá.

. Dư luận cho rằng hiện người dân và DN đang phải gánh chịu nhiều mức thuế đối với xăng dầu. Đặc biệt nên có sự điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt (10%) với xăng…

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho các mặt hàng xa xỉ không khuyến khích và hạn chế sử dụng như ô tô, điện thoại di động, thuốc lá, bia rượu... Thuế là nguồn thu rất lớn của Nhà nước, trong đó hằng năm nguồn thuế từ xăng dầu cũng lớn.

Trong điều hành giá xăng dầu, Bộ Tài chính cần dựa trên nguyên tắc nuôi dưỡng và tạo nguồn thu. Bộ Tài chính chưa hạ thuế nhập khẩu cũng là chưa chú ý đến nuôi dưỡng nguồn thu, mà lại làm cho hoạt động sản xuất, kinh doanh khó khăn hơn, thất thu nhiều hơn.

Theo tôi được biết, trong các lần tăng giá xăng dầu gần đây, Bộ Công Thương đã từng đề xuất giảm thuế 2% nhưng phương án này không được Bộ Tài chính đồng ý.

. Xin cảm ơn ông.

