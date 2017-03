Giá xe nhập tăng trên 10%

Xe bán ra trong nước tiếp tục giảm

Mặc dù xe sản xuất trong nước đang có lợi thế cạnh tranh so với ô tô nhập khẩu, thế nhưng lượng xe bán ra trong tháng vẫn giảm mạnh. Theo thống kê của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (WAMA), lượng xe bán ra trong tháng 7 tiếp tục giảm mạnh. Trong tháng 7-2011, sản lượng bán hàng của các thành viên VAMA đạt 8.554 xe, giảm 11% so với tháng 7-2010, trong đó xe thương mại, xe đa công dụng giảm lần lượt là 27%, 13%; xe con tăng 20%. Sản lượng bán hàng lũy kế tính đến hết tháng 7-2011 đạt 61.123 xe, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái, xe con tăng 24,9%, xe đa dụng tăng 2%, xe thương mại giảm 12%.