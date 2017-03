Giá xi măng tiếp tục giảm, giá thép tăng cao

Giá hai loại xi măng được thị trường TP.HCM ưa chuộng như Hà Tiên 1, Holcim bán lẻ tại cửa hàng vật liệu là 72.000 đồng/bao. Các loại xi măng được “chi viện” từ phía bắc như Hoàng Thạch, Cẩm Phả, Hoàng Mai... giá bán thấp hơn hai loại xi măng trên 3.000-4.000 đồng/bao.

Ông Đào Đức Toàn, Giám đốc Công ty Đức Toàn - nhà phân phối chính của nhiều nhãn hiệu xi măng ở TP.HCM, cho biết ngoại trừ nhãn hiệu Hà Tiên 1 còn hút thì các nhãn hiệu khác bán ra khá ế ẩm. Tại nhiều đại lý, cửa hàng, lượng hàng bán ra giảm một nửa so với trước. Nguyên nhân là do đã bước vào mùa mưa nên một số chủ công trình ít lấy hàng, một số khác thì đợi giá tiếp tục giảm xuống mới chịu lấy hàng. Nhiều nhà phân phối cho biết với tình trạng trên, giá xi măng sẽ tiếp tục giảm dưới ngưỡng 70 ngàn đồng/bao trong thời gian tới do các dịch vụ như bốc xếp, vận tải... đang giảm.

Trái ngược với tình hình xi măng thì trên thị trường, giá thép bất ngờ tăng vọt. Nhiều chủ thầu xây dựng cho biết giá thép đã được các nhà máy, các nhà phân phối lăm le tăng từ mấy ngày trước. Tuy nhiên, phải đến đầu tuần nhiều công ty thép mới đồng loạt công bố tăng giá bán. Cụ thể là giá bán lẻ của thép Vina Kyoei và Pomina ở mức 17,5-17,7 triệu đồng/tấn, thép Miền Nam 16,8-17 triệu đồng/tấn... Trung bình tăng 200.000-300.000 đồng/tấn.