Giấc mơ ô tô giá rẻ còn xa

Phải thay đổi nhiều Để nắm được cơ hội và tạo ra cơ hội lớn từ TPP thì Việt Nam cần phải thay đổi nhiều điều. Cụ thể, hiện nay tổng năng lực sản xuất, lắp ráp ô tô của Việt Nam vào khoảng 460.000 xe/năm, phần lớn mới dừng ở lắp ráp giản đơn, trong đó xe con tỉ lệ nội địa hóa vẫn còn thấp so với các nước trong khu vực. Do vậy cần tạo những cơ chế chính sách thông thoáng, chính sách hỗ trợ để thu hút nhà đầu tư, để họ thấy được cái lợi so với đầu tư ở Thái Lan, Indonesia… Ông Đỗ PHƯỚC TỐNG, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cơ khí TP.HCM Theo Tổng cục Thống kê, chín tháng đầu năm 2015, Việt Nam nhập khẩu khoảng 83.000 xe, trị giá gần 2,1 tỉ USD. Tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô chín tháng qua so với cùng kỳ năm ngoái tăng 88% về số lượng và tăng 13% về giá trị. Hiện nay Việt Nam nhập ô tô nguyên chiếc chủ yếu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan và Ấn Độ.