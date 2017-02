Giải cơn khát nhà dưới 1 tỷ đồng tại Quận 2

Theo khảo sát của Công ty CP Bất động sản Danh Khôi Á Châu (DKRA) về thị trường căn hộ TP.HCM năm 2016, khu Đông đang dẫn đầu về nguồn cung sản phẩm trên địa bàn, chiếm 28% thị phần. Với hạ tầng giao thông được đầu tư khá hoàn thiện như hiện nay, mặt bằng giá bất động sản tại khu vực này đã tăng lên đáng kể.



Trường hợp phường An Phú - An Khánh, quận 2 là một ví dụ, chỉ trong vòng 10 năm (giai đoạn 2006 - 2016), giá đất đã tăng từ 8 triệu đồng/m2 lên 65 triệu đồng/m2 (giá tối thiểu); hay ở Thủ Thiêm, mức giá đã tăng từ 9 triệu đồng lên 100 triệu đồng/m2. Trong cả 4 khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh ở Quận 2 kể từ thời điểm thành lập quận (năm 1997) gồm An Phú - An Khánh, Thủ Thiêm, Thạnh Mỹ Lợi và Cát Lái thì chỉ Cát Lái là nơi còn tích lũy quỹ đất lớn chưa khai thác lẫn dư địa tăng giá. Theo đó, giá mỗi mét vuông đất ở đây trong 10 năm tăng khoảng 4 lần, từ 4 triệu lên 15 triệu đồng/m2.



Căn hộ quận 2 hút người mua có nhu cầu ở thực

Xét ở hạng mục căn hộ, về cơ cấu nguồn cung khu vực phía Đông nói chung và quận 2 nói riêng, phân khúc trung, cao cấp đang chiếm ưu thế với tỷ lệ lần lượt là 38% và 35%. Trong khi căn hộ đáp ứng được phần lớn nhu cầu của người mua, với giá cả vừa phải, dưới 1,5 tỷ đồng/căn (tức dưới 22 triệu đồng/m2) lại khá khan hiếm, đặc biệt là trên địa bàn quận 2 - nơi hội tụ hầu hết các công trình hạ tầng giao thông đối ngoại lẫn trọng điểm của TP.HCM như cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tuyến buýt nhanh - BRT số 1, tuyến Vành đai 2, Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên (vận hành năm 2020)…



Dù trong thời gian qua, thị trường căn hộ khu Đông cũng đón nhận một số dự án có mức giá dưới 1,5 tỷ đồng/căn nhưng chủ yếu ở quận 9, Thủ Đức, trong khi ở Quận 2, ngoài các dự án tái định cư thì dự án căn hộ thương mại có giá dưới 1,5 tỷ đồng/căn lại “đếm trên đầu ngón tay”. Đó là lý do mà khi Kiến Á Group tung dự án Citihome (tọa lạc ngay Khu đô thị Cát Lái) vào năm 2014 với giá từ 14 triệu đồng/m2 (từ 700 triệu đồng/căn) đã ngay lập tức gây “cú sốc” cho thị trường, bởi đây là mức giá cạnh tranh nhất trong khu vực lúc bấy giờ. Đến nay, giá trên thị trường thứ cấp của khu căn hộ Citihome đã lên mức 20 - 22 triệu đồng/m2.



Citisoho tích hợp nhiều tiện ích cao cấp

Tiếp nối với thành công của Citihome cũng như hiện thực hóa kỳ vọng của ban lãnh đạo Kiến Á Group là tạo điều kiện cho những người trẻ sở hữu nhà ở thành phố, công ty tiếp tục đưa ra thị trường khu căn hộ Citisoho, với mức giá trên dưới 1 tỷ đồng/căn (từ 20 triệu đồng/m2, mức bình quân trong khu vực lân cận dao động từ 27 - 35 triệu đồng/m2, tức dư địa tăng giá vẫn còn).



Được biết, block B, block đẹp nhất của dự án đang chuẩn bị ra mắt thị trường với giá chỉ từ 990 triệu đồng/căn hộ 2 phòng ngủ. Khách hàng mua đợt này sẽ được tạo chính sách thanh toán linh hoạt trong 36 tháng, chỉ với 5% trong vòng 3 tháng, rất phù hợp với mức thu nhập và tích lũy của các gia đình trẻ, giới làm việc văn phòng…

Tuy giá cạnh tranh nhưng Citisoho được thị trường đánh giá là lựa chọn cho những ai có nhu cầu về nơi an cư lý tưởng. Dự án hội đủ các yếu tố như kết nối giao thông thuận tiện với trung tâm Quận 1, khu Nam Sài Gòn, các tỉnh miền Đông…, đồng thời các tiện ích ngoại khu về y tế, thương mại, giáo dục đạt chuẩn quốc tế cũng đã hình thành. Hơn nữa, do nằm trong khu đô thị Cát Lái 152 ha được quy hoạch đồng bộ, nằm cạnh công viên trung tâm rộng 4ha nên Citisoho sở hữu ưu điểm mà các dự án ở khu trung tâm không có được, đó là mật độ cây xanh lên đến 7m2/người, cao gấp nhiều lần khu vực nội thành.