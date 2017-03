'Giải mã' giá đùi gà Mỹ siêu rẻ 7.000 đồng/kg

Lựa chọn gà có nguồn gốc Ông Nguyễn Văn Trọng, Cục phó Cục Chăn nuôi thuộc Bộ NN&PTNT cho rằng một trong những nguyên nhân khiến giá gà trong nước giảm là do mất cân đối cung cầu, sản lượng gà nuôi cung cấp vượt cầu nên giá rẻ. Nguyên nhân thứ hai là do thông tin dịch cúm gia cầm Trung Quốc khiến người tiêu dùng lo lắng, giảm ăn thịt gà nên giá rẻ. Tuy nhiên, theo ông Trọng việc kiểm soát dịch bệnh đang được các cơ quan chức năng tiến hành rất chặt chẽ. Hơn nữa ngành chăn nuôi Việt Nam đều theo tiêu chuẩn Viet GAP, liên kết chuỗi, truy xuất nguồn gốc… vì vậy người tiêu dùng chọn lựa thịt gà an toàn, có nguồn gốc rõ ràng để mua. Tồn đọng quá nhiều trứng Theo Bộ NN&PTNT, giá gia cầm hiện đang diễn biến theo xu hướng giảm. Nhiều hộ nuôi gà ta để bán trong dịp Tết Nguyên đán 2017, nhưng đến nay vẫn còn gà chưa bán được do cung nhiều hơn cầu. Với giá gà ta như hiện nay, người nuôi không có lời. Giá thu mua gà công nghiệp lông trắng giảm từ 7.000-10.000 đồng/kg so với trước. Đáng chú ý, lượng trứng gà tồn đọng đang quá nhiều là nguyên nhân chính khiến cho giá trứng gà sụt giảm mạnh. Giá trứng gà tại Đông Nam Bộ đã giảm 150 – 200 đồng/quả so với tuần trước, hiện khoảng 950 – 1.000 đồng/quả.