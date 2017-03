Giải ngân gần 1.000 tỉ đồng bình ổn tết

Chỉ không đầy hai tuần nữa là đến tết Nguyên đán, giá cả thị trường hàng hóa thiết yếu phục vụ tết Nguyên đán Canh Dần đã tăng cao. Giá cả tăng từng ngày, nhất là vào những ngày cuối tuần khi mà lượng mua sắm của người dân tăng vọt.

Camkết bán giá thấp hơn thị trường

Bộ Tài chính vừa có báo cáo Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị hàng phục vụ tết Canh Dần. Theo đó, hầu hết địa phương đã và đang thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp (DN) kinh phí dự trữ hàng hóa thiết yếu với lãi suất ưu đãi hoặc lãi suất 0%. Đến nay, gần 1.000 tỉ đồng đã được giải ngân đến tận tay DN. Như Hà Nội: 250 tỉ đồng; Hải Phòng: 500 triệu đồng; TP.HCM: 425 tỉ đồng; Bình Dương: 40 tỉ đồng…

Hầu hết DN được tạm ứng hoặc vay vốn ưu đãi đều cam kết giá bán ổn định, hợp lý hoặc thấp hơn giá thị trường tại thời điểm tết khoảng 5%-10%. Tính đến nay, các DN đã giải ngân 90% vốn được vay.

Điển hình là TP.HCM, 13 DN tham gia bình ổn thị trường tết đã giải ngân được 416 tỉ đồng, chiếm 98% số vốn được vay. Với hơn 1.500 điểm bán hàng tết, tăng gấp ba lần so với năm 2009, các DN đã cam kết luôn giữ giá bán thấp hơn giá thị trường 10%. Hay tại Hà Nội, dự kiến nhu cầu mua sắm của người dân sẽ tăng khoảng 20% so với các tháng trong năm, các DN đã chuẩn bị lượng hàng thiết yếu: gạo: 4.500 tấn; thịt gia súc, gia cầm: 2.400 tấn; bánh, mứt, kẹo: 80 tấn… Hàng hóa bán ra được các DN tham gia bình ổn cam kết có giá thấp hơn 5% so với giá thị trường.

Khó định ra giá gốc

Tuy nhiên, một chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu thương mại (Bộ Công thương) lo ngại chính sách cho một số DN vay vốn ưu đãi để tham gia bình ổn hàng tết cho thấy không hoàn toàn là tích cực, gây bất bình đẳng với các DN không được tiếp cận chính sách này. Bởi hầu hết đơn vị được vay vốn ưu đãi là các DN lớn, đã khỏe mạnh lại càng sung sức hơn, đẩy các DN vừa và nhỏ đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Bên cạnh đó, theo chuyên gia này, các cơ quan chức năng sẽ khó lòng kiểm soát chặt chẽ việc các DN được vay vốn ưu đãi cam kết sẽ bán hàng thấp hơn 5%-10% so với giá thị trường. Vậy giá thị trường là giá nào? Thực tế, những ngày tết, giá hàng hóa ngoài thị trường tăng lên từng giờ, nhất là vào những ngày cao điểm, khi người dân tập trung mua sắm, chuyên gia này nói.

Hàng tết sẽ nhích lên 5%-10%

Ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội, nhận định nhóm lương thực thực phẩm, nhóm đồ dùng trong gia đình đang giảm kèm với nhiều chương trình khuyến mãi. Nói chung, từ nay đến tết Nguyên đán, giá hàng hóa thiết yếu dự báo có nhích lên khoảng 5%-10% nữa so với thời điểm hiện tại. Theo Tổng cục Thống kê, mức bán lẻ của tháng 2 sẽ đạt khoảng 150.000 tỉ đồng, cao hơn tháng 1 khoảng 20%.

Theo chị Phan Thị Huyền, tiểu thương ở chợ Ngọc Hà (Hà Nội), giá các mặt hàng đồ khô tăng mạnh nhất 10%-35%. Đơn cử như nấm hương có giá 300.000 đồng/kg so với 20 ngày trước đây, mỗi ký đã tăng thêm đến 70.000 đồng; mộc nhĩ bây giờ cũng tăng lên 150.000 đồng/kg, tăng thêm 50.000 đồng; măng khô từ 120.000 lên 200.000 đồng/kg.

“Giá cứ tăng hằng ngày, nhất là vào những ngày cuối tuần khi lượng người đi mua sắm quá đông. Hàng đắt lên từ đầu nguồn nên buộc các tiểu thương cũng phải đẩy giá lên. Có thể từ nay đến tết giá sẽ có tăng nhưng không nhiều” - chị Huyền nói.

