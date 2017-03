Giải trình về SCIC: Lương thành viên kiêm nhiệm không hề cao

Số liệu nào chính xác? Gần hai tuần kể từ sau cuộc họp báo công bố thông tin tại Kiểm toán Nhà nước, Bộ Tài chính mới có phản hồi xung quanh chuyện tiền lương của các thành viên kiêm nhiệm hội đồng quản trị của SCIC. Công văn của Bộ nhấn mạnh, những quan chức kiêm nhiệm chỉ “hưởng phụ cấp kiêm nhiệm, ngoài ra không có khoản thu nhập nào khác từ SCIC”. Thế nhưng tại cuộc họp báo hôm 2-12 do ông Lê Minh Khái, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước chủ trì, cơ quan kiểm toán nói rõ, quỹ tiền lương của lãnh đạo SCIC được duyệt là 1,47 tỉ đồng nhưng thực tế năm 2008 đã chi trả 2,642 tỉ đồng, vượt quỹ lương được duyệt gần 1,17 tỉ đồng. Văn bản của cơ quan này ghi rõ: “Thu nhập bình quân của lãnh đạo SCIC khi xây dựng trình Bộ Tài chính, Bộ LĐ-TB&XH là 40 triệu đồng/tháng nhưng thực tế năm 2008, thu nhập lên tới 78,5 triệu đồng/tháng, gấp 1,96 lần so với kế hoạch”. Đáng chú ý, kết luận kiểm toán được ban hành sau một quy trình cực kỳ chặt chẽ, trong đó có việc lấy ý kiến của đơn vị được kiểm toán (quy định tại Điều 54 Luật Kiểm toán nhà nước). Khoản đ Điều 9 luật này còn nói rõ: Đơn vị được kiểm toán phải thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với các sai phạm trong báo cáo tài chính và các sai phạm trong việc tuân thủ pháp luật; thực hiện các biện pháp khắc phục yếu kém… Tại công văn nêu trên không thấy Bộ Tài chính đề cập gì tới việc yêu cầu các báo đã đưa tin phải cải chính nhưng lại đề nghị “chỉ đạo đưa tin để bạn đọc hiểu rõ sự việc”. Vậy trách nhiệm thu hồi tiền lương chênh lệch (3,8 tỉ đồng); kiểm điểm trách nhiệm cá nhân và tập thể khi để xảy ra sai sót về chế độ tài chính, kế toán năm 2008 ở SCIC như Kiểm toán Nhà nước đề nghị thì ai làm? Điều đáng quan ngại hơn là một sự việc nhưng lại có hai luồng thông tin trái nhau đều do cơ quan nhà nước đưa ra thì số liệu nào chính xác? PHAN MAI