Giảm 50% thuế GTGT cho nhiều mặt hàng

Từ ngày 1-5 đến hết 31-12-2009, các loại hàng hóa dịch vụ như sợi, vải và sản phẩm may mặc, da giày các loại; giấy và sản phẩm bằng giấy các loại, sách các loại (không bao gồm sách chính trị, sách giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách khoa học - kỹ thuật, sách in bằng chữ dân tộc thiểu số và giấy in báo); xi măng; gạch ngói các loại; xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh có dung tích xi lanh trên 125cm3 sẽ được giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Đó là nội dung tại Quyết định 58/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành. Quyết định cũng cho phép tiếp tục kéo dài thời hạn nộp thuế GTGT đến 180 ngày đối với các lô hàng nhập khẩu là máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp, áp dụng đối với các tờ khai hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 1-5-2009 đến hết ngày 31-12-2009. Đồng thời, giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe). Theo Anh Tú (ANTĐ)