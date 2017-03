Giảm dần kiểm soát giá

Hôm qua (2-10), lần đầu tiên Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2008 với chủ đề “Ổn định kinh tế vĩ mô-thách thức và giải pháp” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) với sự hỗ trợ của chương trình Hợp tác phát triển GTZ (Đức) đã được tổ chức tại Hà Nội.

Giải pháp của Chính phủ đã có tác dụng

Tiến sĩ Võ Trí Thành, Trưởng ban Nghiên cứu chính sách hội nhập kinh tế quốc tế (CIEM), cho rằng có bốn rủi ro lớn đối với tình hình lạm phát tại Việt Nam hiện nay. Đó là chất lượng tăng trưởng thấp, tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn bên ngoài. Hàng loạt doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động cầm chừng. Lòng tin của người tiêu dùng thấp, dễ bị tác động bởi các tin đồn thất thiệt về tăng giá xăng dầu, sốt USD, vàng, gạo...

Theo ông Thành, trong chín tháng đầu năm, tám nhóm giải pháp của Chính phủ đối với nền kinh tế được triển khai đã phát huy tác dụng. Chỉ số giá tiêu dùng những tháng gần đây đã tăng chậm lại. Đặc biệt trong tháng 9, chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng 0,18% so với tháng trước, mức tăng thấp nhất từ trước đến nay. Cân đối vĩ mô từng bước được cải thiện, nhập khẩu có xu hướng giảm (5,8 tỷ USD của tháng 9 so với 6,3 tỷ USD của tháng 8). Chính sách điều hành tiền tệ linh hoạt giúp thị trường ngoại tệ ổn định, giá chứng khoán tăng. Tuy nhiên, khả năng bất ổn của nền kinh tế vĩ mô được dự đoán là vẫn còn cao vào những tháng cuối năm. Việc giá dầu thế giới liên tục biến động trong khi một số mặt hàng trong nước vẫn bị kiểm soát hành chính (giá điện hoặc áp lực tăng lương) có thể gây nhiều rủi ro dẫn đến lạm phát. Việc huy động vốn bên ngoài cũng được dự báo là sẽ gặp nhiều khó khăn do biến động của nền kinh tế thế giới.

Đảm bảo vốn cho các công trình quan trọng

Ông Thành kiến nghị để giữ ổn định kinh tế vĩ mô cần có sự phối hợp giữa chính sách vi mô và vĩ mô, thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt nhưng vẫn phải đảm bảo cung ứng đủ vốn cho các công trình quan trọng. Song song đó cần nâng cao năng lực quản lý, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính, tiền tệ. Bà Maenner, đại diện Tổ chức hỗ trợ kỹ thuật Đức (GTZ) công nhận nền kinh tế Việt Nam đã có độ mở nhất định. Để tăng trưởng bền vững, Việt Nam cần cải cách hành chính mạnh hơn nữa, minh bạch về dữ liệu, có cơ chế phân tích, dự báo thường xuyên. Theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, lạm phát sẽ trở thành cơ hội để thay đổi nếu chúng ta cải cách các chính sách phù hợp. Ông kiến nghị để dự phòng, cần xây dựng những kịch bản cho trường hợp xấu nhất của nền kinh tế.

Liên quan việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư nhà nước, ông Nguyễn Tự Nhật, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế quốc dân (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), cho biết những năm gần đây, nguồn vốn nhà nước so với nguồn vốn xã hội đã giảm dần. Hàng năm nhà nước chỉ dành khoảng 30% chi cho đầu tư phát triển. Chất lượng nhiều dự án đầu tư chưa cao, phải phê duyệt, sửa đổi nhiều lần, tổng mức đầu tư có khi lớn gấp ba, bốn lần so với mức phê duyệt lần đầu. Theo ông Nhật, việc quy hoạch phải có tầm nhìn xa 15, 20 năm thay vì 10 năm như hiện nay và cần tránh địa phương, cục bộ, độc quyền trong phê duyệt dự án. “Một trong những cách thức để không lãng phí nguồn vốn đầu tư là cần có những quyết định đúng đắn ngay từ khâu xác định chủ trương đầu tư. Việc chuẩn bị dự án đầu tư (như xây dựng, nghiên cứu báo cáo tiền khả thi) là rất quan trọng” - ông Nhật nhấn mạnh.

Điều hành giá thông qua thuế

Tiến sĩ Quách Đức Pháp - Viện trưởng Viện Khoa học tài chính nhận định thời gian qua, nhà nước thực hiện kiểm soát giá những mặt hàng thiết yếu để điều hành, kiềm chế lạm phát. Sắp tới cần giảm dần kiểm soát giá để thị trường tự điều chỉnh theo đúng quy luật thị trường.

Năm 2008, chuyển biến lớn nhất là việc nhà nước để doanh nghiệp tự điều chỉnh giá xăng dầu theo thị trường. Riêng ngành điện năm 2008, nhà nước dự kiến điều chỉnh giá điện nhưng chưa thực hiện để ngăn chặn lạm phát, sang năm 2009 mới điều chỉnh giá điện tăng khoảng 20%. Theo ông Nhật, chính việc chưa điều chỉnh giá điện dẫn đến ngành điện lỗ, ngân sách thêm gánh nặng bù giá. Các mặt hàng thuốc, than... cũng chưa tăng giá vì là nguyên liệu đầu vào của nhiều ngành sản xuất. Về lâu dài, cần tiếp tục thực hiện cơ chế giá thị trường, có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước, điều hành giá thông qua chính sách thuế.