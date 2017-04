Giám đốc chiếm đoạt 123 tỷ đồng

Ngày 30/1, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, Viện KSND cùng cấp đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Kim Oanh, 52 tuổi, trú tại phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa (Hà Nội), Giám đốc Công ty Cổ phần TMSX và dịch vụ Cát Đại Lợi, Tập đoàn Tài chính bất động sản Thịnh Vượng - Đại Phát về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của Công an quận Đống Đa, từ năm 2005 đến nay, Oanh lấy lý do là cần vốn để cầm cố tài sản, buôn bán bất động sản và đáo hạn Ngân hàng, huy động tiền vay của các cá nhân trong và ngoài địa bàn thành phố Hà Nội.

Khi vay, có người Oanh chỉ viết giấy tay và ký giấy biên nhận. Nhưng với những món tiền lớn, chị ta thường làm hợp đồng vay tiền dưới danh nghĩa của Công ty Cát Đại Lợi, bên dưới ký tên và đóng dấu. Con số Oanh vay nợ đã lên tới khoảng 123 tỷ đồng và không có khả năng thanh toán.

Tại cơ quan Công an, Oanh thừa nhận đã vay nợ khoản tiền trên và khai rằng đầu tư số tiền đó vào kinh doanh bất động sản và cho một số người khác vay lại. Thế nhưng, khi cơ quan Công an đi xác minh tại một số địa chỉ và người mà Oanh khai nhận cho vay tiền thì họ đã bị các đơn vị Công an bắt giữ trong những vụ án khác. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng