Giảm giá cước xe tải, xe đò

Ngày 9-3, ông Bùi Văn Quản - chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM - cho biết giá cước vận tải hàng hóa từ TP.HCM đi các tỉnh đang giảm 15% so với cách đây một tháng, do các doanh nghiệp cạnh tranh và do giá dầu giảm.

Theo phòng vé bến xe miền Đông (TP.HCM), từ đầu tháng 3-2009 đến nay có thêm hai doanh nghiệp giảm giá vé. Công ty Phương Trang giảm giá vé từ TP.HCM đi Quy Nhơn từ 190.000 đồng xuống còn 170.000 đồng/người, đi Đà Nẵng từ 270.000 đồng xuống còn 250.000 đồng/người. Công ty Bình Phương giảm giá vé từ TP.HCM đến Tuy Hòa từ 150.000 đồng xuống còn 130.000 đồng/người, đi Sơn Hà (Phú Yên) từ 165.000 đồng xuống còn 148.000 đồng/người. Theo N.Ẩn ( Tuổi Trẻ )