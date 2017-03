Giảm giá để “cứu” du lịch!

Chiều qua, tại TP.HCM, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã cùng bàn về giải pháp cấp bách thu hút khách quốc tế đến Việt Nam. Tại đây, Tổng cục Du lịch đã nêu giải pháp cấp bách hàng đầu cần giải quyết ngay đó là quảng bá và khuyến mãi du lịch Việt Nam với chất lượng cao. Nếu chậm trễ, tình hình ngành du lịch sẽ còn rất xấu.

Thu hút khách quốc tế bằng giảm giá

“Lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2008 giảm mạnh, đáng báo động so với kế hoạch đề ra. Vì vậy, nếu chúng ta không có biện pháp thì tình hình ngành du lịch sẽ rất xấu. Trước mắt, các doanh nghiệp phải cùng đồng thuận giảm giá để cứu lấy mình cũng như cứu lấy ngành du lịch” - ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đã khẳng định như vậy.

Theo báo cáo của Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đến hết tháng 11 mới chỉ đạt 3,9 triệu khách trong khi mục tiêu kế hoạch đề ra là từ 4,8 đến năm triệu lượt khách. Ngoài ra, một số thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc... lượt khách đến Việt Nam đã giảm đáng kể.

Vì vậy, “gói” giải pháp số một về xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch khuyến mãi đã nêu rõ sẽ lựa chọn 15 đến 20 doanh nghiệp lữ hành quốc tế lớn, xây dựng ngay khoảng 100 tour du lịch từ các thị trường chính của du lịch Việt Nam. Trong đó, trước mắt sẽ tập trung vào năm thị trường chính như Nhật, Úc, Pháp, Tây Âu và các nước ASEAN. Đây là những thị trường chiếm từ 50% đến 60% số lượng khách đến Việt Nam.

Trong đó, “gói” giải pháp cũng xây dựng mức giảm của các khách sạn cho khách du lịch của các tour du lịch trên từ 30% đến 50% (so với giá hợp đồng đã ký với các công ty lữ hành) trong thời gian sáu tháng, từ 1-6-2009. Vietnam Airlines cũng cần xây dựng mức khuyến mãi từ 30% đến 50% giá vé hiện tại cho các tour này. Ngay cả các nhà cung cấp dịch vụ có liên quan như vận chuyển, hướng dẫn, mua sắm, ăn uống... cũng sẽ cam kết giảm giá cho các tour khuyến mãi trên.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho rằng với mức giảm giá trên thì doanh nghiệp vẫn không lỗ.

Dự thảo giải pháp số một về xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch cũng nêu rõ quyền lợi doanh nghiệp tham gia. Cụ thể, để triển khai tốt các giải pháp trên thì Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đề nghị Thủ tướng giảm thuế VAT dịch vụ du lịch từ 10% xuống còn 5% cho các doanh nghiệp lữ hành. Hoãn nộp thuế VAT cho các khách sạn sáu tháng đầu năm 2009, triển khai việc cấp visa tại cửa khẩu, miễn thuế nhập khẩu ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên để khuyến khích các doanh nghiệp vận chuyển nhập xe...

Dự kiến sau khi hoàn thành 100 sản phẩm khuyến mãi, Tổng cục Du lịch sẽ công bố chiến dịch khuyến mãi quốc gia của ngành du lịch từ tháng 1 đến tháng 6-2009, tổ chức quảng bá trên các phương tiện đại chúng trong và ngoài nước.

Chưa gút được mức giảm

Bàn về vấn đề giảm giá, ông Đặng Huy Hải - Phó Tổng Giám đốc khách sạn New World cho biết: “Chúng tôi sẽ hưởng ứng nhưng mỗi doanh nghiệp sẽ có một mức giảm giá khác nhau. Tuy nhiên, nếu lấy mức giảm giá tương đương giá trong năm 2006 thì có lẽ sẽ rất khó cho các khách sạn. Vì giá phòng khách sạn năm 2008 so với năm 2006 đã tăng khoảng 30% đến 40%. Trong khi đó, thực tế mức giảm của khách sạn New World có thể tham gia chỉ khoảng 10%”.

Tuy nhiên, riêng với các doanh nghiệp lữ hành thì mức giảm 30% lại đang nhận được sự đồng thuận lớn. “Vấn đề quan trọng là thông tin việc giảm giá và quảng bá hình ảnh Việt Nam tại thị trường mà mình định thu hút khách như thế nào để từ đó chúng ta có thể dõng dạc tuyên bố du lịch Việt Nam giảm giá bao nhiêu. Nếu chúng ta cố gắng hết sức thì tôi tin du khách quốc tế sẽ chẳng bỏ chúng ta” - ông Nguyễn Văn Trần, Tổng Giám đốc Công ty liên doanh Du lịch APEC nhấn mạnh.

Trả lời về vấn đề quảng bá, ông Lã Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP.HCM cho rằng sau khi xây dựng được mức giảm giá tour trong từng thị trường là bao nhiêu thì chúng ta sẽ tuyên bố ngay lập tức. Nhưng quảng bá ở đây không thể lặt vặt, lẻ tẻ mà phải tổ chức các sự kiện văn hóa, tổ chức các sự kiện đường phố, quảng bá trên Internet, truyền hình...