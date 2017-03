Giảm quảng cáo, giá sữa sẽ giảm

Dù đã có nhiều biện pháp bình ổn nhưng thời gian qua, giá bán lẻ sữa vẫn âm thầm tăng. Doanh nghiệp viện dẫn việc tăng giá sữa là do tỉ giá ngoại tệ tăng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đăng Vang (ảnh), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường của Quốc hội, từng là cục trưởng Cục Chăn nuôi, lại cho rằng giá sữa tăng là do doanh nghiệp đã chi quá đậm cho quảng cáo.

Năng suất sữa trong nước quá thấp

. Người nông dân hiện đang gặp phải khó khăn. Thứ nhất là giá thu mua nguyên liệu chưa tương xứng với công sức bỏ ra; thứ hai là phải cạnh tranh với nguyên liệu nhập khẩu. Ông nghĩ sao về nhận định này?

+ Hiện nay Việt Nam mới tự túc được 20% nguyên liệu sữa, còn 80% nguyên liệu phải nhập khẩu. Hiện có khoảng 200 mặt hàng sữa đang bán trên thị trường. Người tiêu dùng rất thích sử dụng sữa tươi nguyên chất 100%. Sữa tươi có đặc điểm là chỉ bảo quản trong vòng hai ngày. Cho nên riêng về sữa tươi thì sản xuất trong nước cạnh tranh rất tốt so với nhập khẩu từ nước ngoài vì chi phí sản xuất rẻ hơn rất nhiều. Đây cũng chính là lợi thế của chăn nuôi bò sữa trong nước.

Tuy nhiên, hiện tại năng suất sữa trong nước thấp hơn nhiều so với nước ngoài, thậm chí năng suất chỉ bằng 1/2 nước ngoài. Đây chính là hạn chế dẫn tới ngành chăn nuôi bò sữa trong nước cạnh tranh không lại với nước ngoài.

. Đa số người tiêu dùng Việt Nam chưa nhận thức được chất lượng của sữa tươi và sữa bột mà chỉ chú trọng vào nhãn hiệu sữa ngoại. Đây cũng chính là hạn chế để phát triển bò sữa trong nước?

+ Hiểu biết của người tiêu dùng có nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên từ năm 2007 trở lại đây, nhờ sự tham gia mạnh mẽ của báo chí thì nhận thức của người tiêu dùng đã có sự thay đổi lớn về sữa tươi, sữa bột. Điều này hết sức có lợi cho ngành chăn nuôi bò sữa trong nước.

Dù đã bình ổn nhưng giá sữa tại Việt Nam vẫn nằm trong nhóm cao nhất thế giới.

Chi đậm cho quảng cáo

. Ông nhìn nhận như thế nào khi thu nhập bình quân của Việt Nam nằm trong nhóm thấp nhất thế giới nhưng giá sữa lại cao nhất thế giới?

+ Giá sữa Việt Nam nằm trong nhóm cao nhất thế giới là điều không thể chấp nhận được. Sữa bán lẻ trong nước hiện quá đắt so với thu nhập của người dân. Các nước lân cận, có cùng điều kiện khí hậu như Malaysia, Thái Lan… cũng nhập nhiều nguyên liệu sản xuất sữa nhưng giá bán thấp hơn nhiều so với Việt Nam. Lý do là các doanh nghiệp sữa tại Việt Nam đầu tư quá nhiều cho quảng cáo, thậm chí quảng cáo vi phạm pháp luật. Quy định của nhà nước chỉ cho phép quảng cáo chiếm dưới 10% giá trị sản phẩm đó nhưng nhiều doanh nghiệp sữa chi cho quảng cáo chiếm 20%-30% giá trị sản phẩm. Quảng cáo nhiều thì tất yếu giá tăng cao và người tiêu dùng phải mua sữa giá cao thôi.

Nếu không có sự can thiệp của nhà nước như vừa qua thì doanh nghiệp sữa còn tăng giá nữa. Thử vào các trang web chứng khoán thì thấy lợi nhuận của các công ty sữa năm vừa qua rất tốt.

. Vậy theo ông, làm sao có thể bình ổn được giá sữa?

+ Có rất nhiều giải pháp để bình ổn giá sữa. Vừa qua, Sở Công thương TP.HCM phối hợp với Sở Y tế TP.HCM tìm hiểu, xem xét quảng cáo, chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp sữa là bao nhiêu, để từ đó có giải pháp bình ổn là hết sức quan trọng. Không thể cấm doanh nghiệp quảng cáo nhưng nhà nước cần phải thường xuyên thanh tra, kiểm tra xem việc quảng cáo đó có vi phạm pháp luật hay không. Nếu làm được tốt điều này, tôi tin giá sữa sẽ giảm.

. Xin cảm ơn ông.

Thành lập Hiệp hội Sữa Việt Nam Được sự đồng ý của Chính phủ, từ tháng 3-2010, Hiệp hội Sữa Việt Nam sẽ chính thức hoạt động. Sau khi ra đời, hiệp hội sẽ hỗ trợ nhà sản xuất để có chính sách giá phù hợp, kiểm soát doanh nghiệp sữa đi đúng hướng, góp phần ổn định thị trường. Hiệp hội cũng sẽ giúp các doanh nghiệp nhập khẩu và sản xuất sữa có được tiếng nói chung. Hơn thế nữa, người tiêu dùng và nông dân nuôi bò sữa sẽ được hưởng một thị trường sữa ổn định cả về chất lượng và giá cả. Giá càng cao bán càng chạy Một thực tế trong năm 2009, giá sữa thế giới giảm mạnh nhưng giá sữa bán lẻ tại Việt Nam lại ở trong nhóm cao nhất thế giới. Đặc điểm của người tiêu dùng Việt Nam là muốn mua sản phẩm tốt nhất cho con cái, cho nên họ thường mua sữa của các nhãn hiệu nước ngoài và không coi trọng vấn đề giá cả. Có vẻ nghịch lý nhưng một thực tế đang diễn ra là thị trường sữa càng khủng hoảng thì giá sữa càng cao. Giá càng cao thì công ty sữa lại càng bán được hàng. Ông Raf Somers, cố vấn trưởng Dự án Bò sữa Việt - Bỉ

TRUNG HIẾU thực hiện