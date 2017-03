Giảm thế ăn nhằm gì!

Đó là nhận định chung của nhiều người trước thông tin chỉ số giá tiêu dùng tháng 6-2012 giảm 0,26% so với tháng 5. Quả thật, giá hàng hóa tiêu dùng qua số liệu thống kê có giảm nhưng người tiêu dùng không cảm nhận được, vì thế họ vẫn mong giá giảm thêm, nhanh hơn.



Đòi hỏi giá phải giảm thêm là có cơ sở. Nếu lấy mức giá của tháng 6-2012 so với tháng 6-2011 thì vẫn tăng gần 7%. Ngay cả khi so chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 6-2012 với cuối năm 2011, cách thường được so sánh để làm nhẹ bớt sức nóng đà tăng của giá cả thông qua con số CPI, thì giá vẫn tăng 2,52%.



Chúng ta mới thoát khỏi chuỗi ngày miệt mài tăng giá với quy luật “giá tháng sau luôn tăng cao hơn tháng trước, năm này luôn cao hơn năm trước”. CPI năm 2011 tăng 18,58% so với năm 2010, năm 2010 tăng 11,75% so với năm 2009, năm 2009 tăng 6,88% so với năm 2008. Đặc biệt, CPI năm 2008 tăng phi mã, gần 23% so với năm 2007... Những con số này cho thấy giá cả mới chớm giảm trong tháng 6-2012 chẳng là “cái đinh” gì so với chặng đường dài mà nó đã “chạy” qua. Vì vậy, dù cơ quan thống kê công bố CPI giảm nhưng với các bà nội trợ, chuyện giá cả vẫn là chuyện “nhức đầu” khi đi chợ.



CPI tháng 6-2012 đã phá vỡ quy luật “cao hơn tháng, năm trước”, “sứ mệnh” kềm giá chưa kết thúc mà phải đặt ra nhiệm vụ cao hơn là kéo giá xuống và đưa sản xuất kinh doanh thoát khỏi trì trệ. Phía trước còn cả núi việc mà các cơ quan chức năng phải làm để kéo giá giảm thêm bởi nguyên nhân chủ quan gây ra nạn giá cả tăng vọt vẫn còn đó. Hệ thống phân phối manh mún, qua trung gian, nhiều tầng nấc vẫn nguyên vẹn. Giá lúa, nông sản, gia súc - gia cầm đang rẻ đi thiệt thòi cho người sản xuất nhưng người tiêu dùng vẫn phải mua với giá trên trời. Chính phủ khi bàn về cơ chế bán hàng bình ổn, được nhiều địa phương triển khai để kềm giá, vẫn chỉ ra những khiếm khuyết cần khắc phục.



Diễn biến trên thị trường cho thấy đà giảm của giá cả hết sức mong manh trong khi nguy cơ giá thế giới tăng trở lại vẫn rình rập. Bộ NN&PTNT mới cảnh báo nếu người chăn nuôi cứ “treo chuồng” như hiện nay thì cuối năm giá thịt khó mà đứng yên. Giá xăng dầu thế giới vẫn là ẩn số, hoạt động xuất khẩu gạo nếu vượt qua trì trệ thì giá lúa gạo không rẻ như hiện nay...



Vì vậy, không chỉ kéo giá giảm thêm, bên cạnh ổn định nguồn cung còn phải giảm chi phí đầu vào, trong đó có lãi suất vay vốn, nhằm giúp doanh nghiệp giảm giá bán, giải phóng hàng tồn kho. Đến nay, các giải pháp của Ngân hàng Nhà nước nhằm hạ lãi suất vay vốn chưa đi vào đời sống. Doanh nghiệp vật vã với số vốn đã vay lãi suất cao đang chôn trong hàng hóa, còn vốn rẻ chẳng mấy ai tiếp cận được. Ngân hàng không cho vay với lãi suất rẻ hơn thì làm sao giá hàng hóa, dịch vụ rẻ đi cho người dân nhờ. Do vậy, giá phải giảm thêm vẫn là câu chuyện dài khi mà người dân chưa thể cảm nhận được độ hạ nhiệt của giá cả trong bữa ăn hằng ngày.





Theo THANH TUYỀN (TT)