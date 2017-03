Giảm thuế xuất khẩu để hỗ trợ doanh nghiệp

Tại buổi tọa đàm bàn về các biện pháp đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu được Bộ Công thương tổ chức sáng qua tại Hà Nội, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết trong ba tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu mới đạt gần 13,5 tỷ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2008. Theo Bộ trưởng Hoàng, dù mức tăng trưởng có giảm nhưng không quá lớn so với các nước trong khu vực như Nhật Bản (giảm tới 50%), Trung Quốc (giảm 25,7%), Thái Lan (giảm 11,3%)... Tuy vậy, con số 2,4% là quá thấp so với kế hoạch đề ra là kim ngạch xuất khẩu năm 2009 tăng 13%.

Về tình hình xuất khẩu của doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài, theo ông Phan Văn Chinh, Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), trong vài năm qua, kim ngạch xuất khẩu của DN có vốn đầu tư nước ngoài luôn chiếm 40% kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Tuy nhiên, trong hai tháng đầu năm nay, những đóng góp của khu vực này vào tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước bị sụt giảm 8,8% so với cùng kỳ năm 2008. Nếu không có những giải pháp tích cực thì mức độ sụt giảm kim ngạch xuất khẩu của DN có vốn đầu tư nước ngoài có thể lên đến 15%.

Hầu hết DN đều kiến nghị Chính phủ nên hỗ trợ thêm cho DN bằng biện pháp giảm thuế, miễn thuế. Bà Chen Chiung-Mei, Tổng Giám đốc Công ty Công nghiệp Yang Sin Việt Nam (Thái Bình), đề xuất: “Ngoài việc hỗ trợ lãi suất 4%, giảm và giãn thuế thu nhập DN để hỗ trợ cho DN xuất khẩu trong tình hình kinh tế suy thoái hiện nay, Chính phủ Việt Nam nên giảm, miễn thuế các hàng xuất khẩu. Đây là cách mà một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc... đang làm”.

Đại diện một DN sản xuất và xuất khẩu giày dép ở Hải Dương đề nghị Chính phủ nên xem xét thêm thời gian ân hạn thuế dài hơn quy định hiện nay (275 ngày). Bởi thực tế một lượng nguyên liệu rất lớn đã được nhập về trong lúc giá cao và đang phải xếp trong kho vì không có đơn hàng sản xuất. DN này cũng cho biết hầu hết bạn hàng ở thị trường Mỹ, Nhật... đều đề nghị giảm giá bán sản phẩm so với năm 2008. Do vậy, nếu tiếp tục nhận được hỗ trợ như chính sách giảm thuế nhập khẩu linh kiện thì chắc chắn giá thành sản phẩm sẽ giảm, DN sẽ hút được nhiều đơn hàng, tạo được nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động.