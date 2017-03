Giảm thuế xuất khẩu than xuống 10%

Theo đó, mức thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng than đá; than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá giảm từ 13% xuống 10%.

Trước đó, Tập đoàn Than - Khoáng sản (Vinacomin) có văn bản đề nghị giảm thuế xuất khẩu than xuống còn 10% và tăng giá bán than cho sản xuất điện. Theo báo cáo của Vinacomin, tám tháng qua, doanh thu toàn ước đạt 60.492 tỉ đồng, đạt 58% kế hoạch năm và bằng 102,8% so với cùng kỳ 2013. Trong đó sản xuất than đạt 34.110 tỉ đồng, đạt 57% kế hoạch năm, bằng 95% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, Vinacomin cho biết đang gặp nhiều khó khăn do thị trường trong nước quý III-2013 chưa chuyển biến tích cực, than bán cho các hộ tiếp tục ở mức thấp, đặc biệt than bán cho điện giảm mạnh. Xuất khẩu khó khăn do mức tiêu thụ than thế giới và Trung Quốc giảm sút, chưa phục hồi.

TRÀ PHƯƠNG