Giảm thuế xuất khẩu than xuống 10%

Theo đó, thuế xuất khẩu than sẽ giảm từ 20% xuống 10%, khi thị trường phục hồi và giá than thế giới tăng thì điều chỉnh tăng thuế xuất khẩu than cho phù hợp.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lượng than tiêu thụ cả trong nước và xuất khẩu đều giảm dẫn đến lượng tồn kho cao, tính đến 31-7 tồn trên 9 triệu tấn. Nguyên nhân là do giá bán than trên thế giới giảm mạnh, với mức thuế xuất khẩu 20% thì giá thành than xuất khẩu cao hơn giá bán than nên không xuất khẩu được. Theo tính toán của Bộ Tài chính, với mức thuế xuất khẩu giảm còn 10%, sản lượng than dự kiến xuất khẩu trong bốn tháng cuối năm là khoảng 6,5 triệu tấn, giảm được hàng tồn kho.

TRÀ PHƯƠNG