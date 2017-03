Gian lận trong xuất nhập khẩu ngày càng tăng

Rút ruột container ngày càng tinh vi Từ năm 2011 đến nay, tại TP.HCM tiếp nhận 46 vụ trộm cắp các loại hàng hóa khi vận chuyển bằng container, tổng thiệt hại khoảng 27 tỉ đồng. Công an TP.HCM điều tra phá 25 vụ, bắt 39 tên trộm cắp, thu hồi được 4 tỉ đồng. Bọn trộm cắp thường xin làm tài xế ở các công ty vận tải, cố tạo lòng tin để được giao vận chuyển mặt hàng có giá trị lớn. Thậm chí, họ còn mua hẳn xe đầu kéo, lập công ty vận tải nhỏ để vận chuyển thuê cho công ty vận tải lớn rồi lấy cắp hàng. Ngay cả với xe có gắn thiết bị định vị thì bọn trộm lấy lý do đưa xe đi vá vỏ, đi đổ xăng để cắt nóc container, trộm hàng, hàn nóc lại, sơn màu như cũ. Do đó, DN nên trang bị thiết bị định vị cho container, xe vận chuyển, chỉ khoảng 2-3 triệu đồng/thiết bị và vài trăm ngàn đồng mỗi tháng chi phí vận hành. Cái khó hiện nay là thiết bị này cần có năng lượng mới hoạt động được nên container hàng đông lạnh mới thường được trang bị (vì có nguồn cung cấp năng lượng). Bên cạnh đó, DN cần rút kinh nghiệm trong việc lưu giữ bằng chứng về container. Nhiều DN sơ hở, khi nhận container không lưu ý, cứ thản nhiên mở ra rồi không thấy hàng đâu cả thì đã muộn. Theo đại diện Công an TP.HCM