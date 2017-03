Giao dịch chứng khoán ì ạch

Chỉ duy nhất một phiên trong tuần này (ngày 15/2) Vn-Index bật xanh với mức tăng gần 4 điểm, các ngày còn lại đều giao dịch trong xu thế giảm. Tuy nhiên, phiên tăng hôm thứ ba nhờ vào lực đỡ của các cổ phiếu vốn hóa lớn, khi hàng loạt blue-chip bất chợt quay đầu vào những phút cuối, chứ một sự khởi sắc toàn diện trên thị trường vẫn chưa xuất hiện.



Mất tổng cộng 16,06 điểm trong tuần này, Vn-Index lùi về sát mốc 500, chỉ còn lại 503,92 điểm. Đây là kết quả thấp nhất kể từ ngày 28/1.

Vẫn là không khí giao dịch buồn tẻ như tuần trước, thị trường chứng khoán chưa biểu lộ dấu hiệu khởi sắc, trái lại còn chịu tác động của hàng loạt thông tin vĩ mô. Từ việc điều chỉnh tỷ giá tăng thêm 9,3%, thị trường vàng và USD nóng lên từng ngày, đến việc giá điện có thể tăng, xăng kêu lỗ, hàng loạt thiết yếu đã và được dự báo sẽ tăng giá trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước phát tín hiệu thắt chặt tiền tệ... Một số công ty chứng khoán cho rằng, những dấu hiệu cho thấy Ngân hàng Nhà nước thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ sẽ có tác động không tích cực đến chứng khoán.



Nhà đầu tư tuần này gần như chỉ đặt mua giá thấp. Người giữ cổ phiếu cũng tỏ ra sốt ruột hơn, xả hàng trên diện rộng. Sắc đỏ tràn ngập bảng điện tử. Động thái thận trọng cũng thể hiện ở khối ngoại. Nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp khoảng cách mua ròng, xuống còn 7,37 tỷ đồng ở HOSE, giảm mạnh so với tuần trước.



Thanh khoản toàn thị trường có nhích nhẹ so với trung bình tuần qua, nhưng nhìn chung vẫn ở mức thấp. Trung bình mỗi ngày có 34,84 triệu chứng khoán, trị giá 842,94 tỷ đồng. Hầu hết các phiên, thời gian đầu diễn biến rất ảm đạm, giao dịch èo uột và chỉ tăng dần kể từ gần cuối đợt khớp lệnh liên tục trở đi. Đã 12 phiên liên tiếp, chưa hôm nào trị giá chuyển nhượng ở sàn TP HCM vượt 1.000 tỷ đồng. Thông tin lạm phát tháng 2 công bố trong tuần sau và được dự đoán sẽ ở mức cao. Điều này cũng ít nhiều tác động tới tâm lý nhà đầu tư.



Tại HNX, khối lượng trung bình 25,15 triệu chứng khoán, tương đương 439,5 tỷ đồng, tăng 25% về khối lượng và 14% về giá trị so với thanh khoản ít ỏi của tuần trước. Chỉ số sàn Hà Nội không có lấy một ngày tăng, mất tổng cộng 5,5 điểm, kết thúc tuần tại 102,31 điểm.





Theo Bạch Hường (VNE)