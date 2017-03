Giao dịch chứng khoán khởi sắc

Đây là phiên tăng thứ ba liên tiếp của chứng khoán sàn TP HCM, sau khi cao thêm 5,42 điểm (0,95%) vào lúc đóng cửa. Chỉ số cũng mấy lần rơi vào vùng giảm trong đợt khớp lệnh liên tục, nhưng lực mua vẫn thắng thế.

Với kết quả đạt được hôm nay - 571,84 điểm, Vn-Index chính thức lấy lại mốc 570, sau 5 hôm nằm dưới mức này. Diễn biến trên trái với dự đoán của các chuyên gia không mấy tích cực cho chứng khoán tuần này, lo sợ thị trường sẽ điều chỉnh sâu. Nhóm cổ phiếu bất động sản, cao su, hàng tiêu dùng, xuất nhập khẩu... vững vàng đi lên, góp sức đẩy Vn-Index vượt mốc 570. Toàn sàn có 100 mã tăng, 29 cổ phiếu đứng giá và 50 mã giảm.

Như vậy, chỉ với vài phiên bứt phá nữa, Vn-Index sẽ chạm đỉnh mới thiết lập (582,84 điểm). Theo giới phân tích, đây được xem là ngưỡng quan trọng kiểm tra tâm lý nhà đầu tư, quyết định thị trường có bứt phá hay khựng lại đà tăng khi tiếp cận mức này.

Khối lượng và giá trị giao dịch lần lượt tăng 11% và 10% so với hôm qua, đạt 52,4 triệu chứng khoán, trị giá 2.673 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu so với mức bình quân của tuần trước, con số này vẫn còn thấp hơn. Mà một trong những nguyên nhân là do nhiều nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu đang ghìm hàng lại, chờ cơ hội các mức giá cao hơn, thay vì mạnh tay xả ra như những phiên cuối tháng 9.

HNX-Index sàn Hà Nội đóng cửa với mức tăng 3,42 điểm (1,89%), đạt 184,43 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường 40,5 triệu chứng khoán, ứng với 1.669 tỷ đồng. Đây là mức cao nhất trong 3 phiên vừa qua.

Đến 11h, UPCoM-Index nhích nhẹ 0,35 điểm (0,52%), tạm dừng ở 67,41 điểm. Thị trường giao dịch cổ phiếu công ty đại chúng chưa niêm yết ghi nhận 91,2 nghìn cổ phiếu sang tay, tương đương gần 1,2 tỷ đồng.