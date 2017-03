Giao dịch chứng khoán xuống mức thấp nhất 6 tháng

Áp lực bán xuống rất thấp khiến nhiều cổ phiếu tăng trở lại vào cuối phiên. VN-Index tăng 3,32 điểm (+0,7%) lên 480,91 điểm.



“Thị trường quá yếu. Nhiều người cho rằng thị trường đang tích luỹ để đi lên nhưng có thể thấy hầu hết những người đang cầm tiền đều chưa sẵn sàng mua. Thị trường có lên cũng không thể đi xa được, trừ khi các chính sách tiền tệ trở nên rõ ràng hơn”, chị Hiền - một nhà đầu tư tại Láng Hạ nói.



Thực tế giao dịch sáng nay cho thấy, sức mua rất yếu. Trong đợt 1, chỉ có vỏn vẹn hơn 1,6 triệu cổ phiếu và chứng chỉ, trị giá tổng cộng 62 tỷ đồng được chuyển nhượng. Đây là giá trị giao dịch thấp nhất trong nhiều tháng qua.



Tính tổng trong cả phiên, sàn chứng khoán TP.HCM chỉ khớp được hơn 19 triệu đơn vị, trị giá 779,5 tỷ đồng.



Đây là lần đầu tiên trong 6 tháng qua, giá trị giao dịch xuống dưới ngưỡng 1.000 tỷ đồng/phiên.



Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên sàn chứng khoán Hà Nội. Khối lượng giao dịch trong cả phiên sáng 25/1 chỉ đạt vỏn vẹn 14,4 triệu đơn vị, trị giá chưa tới 440 tỷ đồng.



Hầu hết các nhà đầu tư nhỏ lẻ đều tỏ ra khá bi quan về thị trường.



Lực mua hiện tại chủ yếu xuất phát từ khối ngoại và một số tổ chức đầu tư trong nước với mục đích mua dần cho dài hạn.



Trong tuần này, thông tin chính thức về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của cả nước sẽ được công bố và do đó có thể có những tín hiệu đầu tiên về lãi suất cơ bản.



Nhiều khả năng, CPI sẽ đứng ở mức thấp do cả hai thành phố lớn là TP.HCM và Hà Nội đều công bố lạm phát ở mức thấp hơn dự đoán của các nhà đầu tư.



Mặc dù vậy, hiện tượng cho vay vượt khung lãi suất hiện tại của các ngân hàng và việc không thành công trong phát hành trái phiếu chính phủ gần đây lại là lý do để tăng lãi suất trong thời gian tới.



Nhìn chung thị trường khả năng sẽ có sự rằng co trong tuần này và xu hướng sẽ phụ thuộc vào thông tin về CPI và lãi suất (sẽ được công bố vào cuối tháng).





Theo Hà Linh ( VNN)