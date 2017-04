Giao dịch vàng ấm lên, giá dầu thô tăng vọt

Giá dầu thô thế giới bất ngờ tiến sát mốc giá 73 USD/thùng dưới sức kéo của nhiều thông tin hỗ trợ. Tỷ giá đồng USD so với Euro trượt giảm.

Tăng mua vàng

Đầu giờ sáng nay, giá vàng các thương hiệu trong nước tăng gần 5.000 đồng/chỉ so với giá áp dụng sáng qua, lên mức 2.090.000 đồng/chỉ (mua vào) và trên dưới 2.100.000 đồng/chỉ (bán ra).

Giới kinh doanh vàng cho biết, do giá vàng vẫn đang biến động yếu, hoạt động giao dịch trên thị trường chưa có sự chuyển biến lớn. Tuy nhiên, với việc giá vàng thế giới có dấu hiệu chấm dứt quá trình điều chỉnh giảm, hoạt động mua vào đã ấm lại do nhiều người lo ngại giá vàng thế giới có thể tăng mạnh trong thời gian tới.

Vàng Rồng Thăng Long của Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu lúc 10h30 trưa nay giao dịch ở mức 2.090.000 đồng/chỉ (mua vào) và 2.102.000 đồng/chỉ (bán ra). Tuy không cung cấp số lượng cụ thể, đại diện của công ty này cho biết, lượng bán ra của công ty sáng nay đã tăng khoảng 30% so với sáng qua, trong đó nhiều khách mạnh dạn mua 10-20 lượng vàng.

“Người dân theo dõi giá vàng rất sát, có chuyển biến gì mới là họ rục rịch mua bán ngay”, đại diện này nhận xét.

Tuy nhiên, quan điểm chung của các nhà kinh doanh vàng vẫn là khách mua vàng ở mức giá này chủ yếu là những người có tâm lý “mua là được”, mua để tích trữ. “Rất khó để lướt sóng vàng ở mức giá thế này”, một nhà kinh doanh vàng chia sẻ.

Giá vàng SBJ giao dịch tại hệ thống Ngân hàng Sacombank giữa buổi sáng nay đứng ở mức 2.090.000 đồng/chỉ (mua vào) và 2.098.000 đồng/chỉ (bán ra). Giá vàng miếng SJC tại chi nhánh Hà Nội của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tương ứng là 2.095.000 đồng/chỉ và 2.101.000 đồng/chỉ.

Giá vàng Phượng Hoàng của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tiếp tục duy trì ở mức 2.091.000 đồng/chỉ (mua vào) và 2.095.000 đồng/chỉ (bán ra) ở sáng qua.

Các sàn giao dịch tiếp tục chứng minh sức hấp dẫn trong phiên giao dịch sáng nay, thể hiện ở khối lượng giao dịch vững ở mức cao. Trên sàn SBJ, lúc 10h47 đã có trên 321.000 lượng vàng được các nhà đầu tư sang tay thành công, với mức giá dao động trong khoảng 20,07-20,22 triệu đồng/lượng.

Phí rút vàng tại sàn này sáng nay đã được giảm về 950 ngàn đồng/lượng, sau nhiều ngày duy trì ở mức từ 1 triệu đồng/lượng trở lên.

Giá vàng thế giới được nâng đỡ

Giá vàng thế giới đêm qua tiếp tục có một phiên biến động không rõ xu hướng (side-way) trong biên độ 933-943 USD/oz. Tuy nhiên, dù được hỗ trợ bởi phiên lên giá trên thị trường dầu thô và sự suy yếu của đồng USD, giá vàng thế giới vẫn chốt phiên ở mức giảm nhẹ.

Kết thúc phiên giao dịch tại New York, giá vàng giao ngay mất 1,7 USD/oz (0,2%) so với giá đóng cửa phiên liền trước, còn 938,3 USD/oz.

Màu xanh đã trở lại với bảng điện tử giá vàng sáng nay, với mức tăng khiêm tốn của giá kim loại này, nhờ đồng USD đang tiếp tục yếu đi và giá dầu thô tiến xa hơn. Vào lúc 10h51 giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại châu Á đứng ở 942,5 USD/oz, tăng 4,2 USD/oz so với giá đóng cửa tại New York.

Đồng USD trượt giá so với Euro sau khi các chỉ số kinh tế của khu vực sử dụng đồng Euro (Eurozone) được công bố hôm qua đều là những con số tích cực hơn dự báo. Thị trường đang đồn đoán, trong ngày hôm nay, các quan chức của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ ra dấu cho thấy, họ sẽ không cắt giảm lãi suất đồng Euro trong cuộc họp diễn ra vào ngày 2/7 tới.

Các nhà đầu tư cũng tin rằng, chỉ số niềm tin tiêu dùng của Mỹ được công bố trong ngày hôm nay sẽ cho thấy một tín hiệu khởi sắc nữa của kinh tế Mỹ. Sự ấm lên của kinh tế Mỹ một mặt hỗ trợ cho tỷ giá của USD, nhưng mặt khác cũng làm tỷ giá “bạc xanh” suy yếu khi các nhà đầu tư gia tăng độ ham muốn rủi ro và không còn thi nhau đổ tiền vào trái phiếu kho bạc Mỹ để tìm kiếm sự an toàn.

Áp lực mất giá đối với USD còn đến từ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ chưa sớm tăng trở lại lãi suất đồng tiền này từ mức thấp kỷ lục hiện nay.

Từ mức hơn 1,40 USD đổi được 1 Euro hôm qua tại New York, tỷ giá USD sáng nay đã giảm về mức trên 1,41 USD “ăn” 1 Euro trong phiên giao dịch sáng nay tại châu Á.

Tạm thời, sự suy yếu của USD chưa thể kích giá vàng tăng mạnh hơn, vì những kỳ vọng lạm phát đang giảm sau nhận định cho rằng “lạm phát sẽ còn yếu trong một thời gian nữa” mà FED đưa ra trong cuộc họp mới đây. Thị trường vẫn đang chờ đợi những thông tin mới mang tính khẳng định hơn để xác định hướng đi tiếp theo của giá vàng. Vai trò chống khủng hoảng thời gian này đã giảm sút rất nhiều.

Giá dầu áp sát mốc 73 USD/thùng

Đồng USD xuống giá, thị trường chứng khoán Mỹ lên điểm, và căng thẳng gia tăng tại Nigeria - nước sản xuất dầu thô lớn nhất châu Phi - đã bất ngờ đẩy giá nhiên liệu này vượt mốc 71 USD/thùng trong đêm giao dịch đêm qua và tiến sát mốc 73 USD/thùng trong sáng nay.

Theo hãng tin tài chính Bloomberg, lực lượng nổi dậy tại Nigeria ngày hôm qua đã tấn công vào một mỏ dầu lớn của hãng Shell tại nước này, khiến mỏ dầu này phải đóng cửa. Trong mấy phiên giao dịch gần đây, tình hình ở Nigeria có tác động khá mạnh tới giá dầu. Vấn đề cung-cầu và tỷ giá đồng USD tạm thời đang là những yếu tố chính dẫn dắt sự lên xuống của giá “vàng đen”.

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 8 tăng 2,33 USD/thùng (3,4%) so với giá đóng cửa phiên trước, lên mức 71,49 USD/thùng. Đà tăng này kéo dài sang sáng nay, với giá dầu ngọt nhẹ giao dịch điện tử tại New York vào lúc 11h05 giờ Việt Nam đứng ở mức 72,93 USD/thùng, tăng 1,44 USD/thùng so với giá đóng cửa ở New York.

Tỷ giá USD/VND do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay là 16.953 VND/USD, giảm 3 VND/USD so với hôm qua. Tại Ngân hàng Vietcombank, giá mua và bán USD cùng chung mức 17.801 VND/USD.