Giấy, phân bón, xi măng sẽ tăng giá

Cụ thể là giá than cám bán cho sản xuất xi măng, giấy, phân bón tăng 100%, đảm bảo bù đắp được giá thành. Riêng than cục bán cho sản xuất phân lân và phân đạm trước mắt tăng khoảng 81% so với giá thành.

Ông Trần Quang Tuấn, Chánh văn phòng Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, nói: “Không còn cách nào khác là phải tăng giá bán khi giá than tăng 100%. Theo tính toán, ít nhất giá bán xi măng thêm khoảng 50-60 ngàn đồng/tấn”.

Ông Vũ Ngọc Bảo, Tổng Thư ký Hiệp hội Giấy Việt Nam, cho biết để cứu các doanh nghiệp ngành giấy, tuần này, Hiệp hội Giấy Việt Nam sẽ có văn bản gửi Bộ Công thương đề xuất lui thời điểm tăng giá bán than sang quý II-2009 thay vì tăng ngay trong tháng này.