Giữ ân hạn thuế cho DN

Phù hợp với thực tế DN Việc giữ ân hạn thuế phù hợp với thực tế sản xuất của các DN xuất khẩu, giúp tháo gỡ khó khăn trước mắt, đồng thời khắc phục tồn tại của việc ân hạn thuế gây thất thu ngân sách. Ông TRẦN THIỆN HẢI,Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản Việt Nam Được ân hạn thuế, DN quay vòng vốn nhanh hơn, hoạt động kinh doanh sẽ tốt hơn. Nếu bắt nộp thuế ngay khi nhập thì các DN dệt may lớn gần như hết cửa sống. Mỗi năm, Công ty May Sài Gòn 3 nhập khoảng 15 triệu mét vải trị giá 90 triệu USD, tiền thuế phải nộp ngay gần 11 triệu USD, một khoản tiền rất lớn đối với DN trong giai đoạn khủng hoảng về vốn, thị trường hiện nay. Ông PHẠM XUÂN HỒNG,Phó Chủ tịch Hội Dệt may Việt Nam Điều kiện cần chi tiết hơn Nếu suy xét kỹ thì thấy một số điều kiện có vấn đề. Chẳng hạn, điều kiện 3 và 4 rất vô thưởng vô phạt, DN không rõ ai là cơ quan xác nhận nếu DN tuân thủ pháp luật về kế toán, thống kê; thanh toán qua ngân hàng là phải như thế nào? Đối tượng cần “đánh” vào là DN thương mại, DN nước ngoài làm ăn chộp giật không có cơ sở sản xuất, chỉ thu mua xuất khẩu. Điều này có thể làm tốt nhờ điều kiện 1. Nếu vậy, DN nước ngoài có cơ sở sản xuất hoạt động theo tạm nhập tái xuất cũng được ân hạn thuế nhưng hết 275 ngày, họ tuyên bố phá sản hoặc lỗ để trốn thuế thì sao? Ông NGUYỄN VĂN KỊCH, Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy sản Cafatex Đây là bước tiến cho thấy Nhà nước đã lắng nghe tiếng nói của DN. Nhưng trong lúc thiếu vốn mà đưa ra điều kiện khác nào vẫn làm khó DN? Tuân thủ pháp luật kế toán, thống kê cụ thể là làm những gì, thanh toán qua ngân hàng như thế nào, nguyên liệu số lượng ít, giá trị thấp có phải thanh toán qua ngân hàng không… Cần chi tiết các điều kiện hơn, không chỉ cho DN hiểu và làm theo mà còn để các cơ quan nhà nước dễ kiểm tra, giám sát. Ông TRẦN QUỐC MẠNH,Phó Chủ tịch Hiệp hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP.HCM Sẽ tránh được “con sâu làm rầu nồi canh” Các điều kiện Quốc hội thông qua về ân hạn nộp thuế là hoàn toàn hợp lý đối với DN. Có điều kiện mới tránh được các “con sâu làm rầu nồi canh”, loại bỏ DN làm ăn bất chính. Có thể nhiều DN cho rằng điều kiện còn chung chung và có khả năng bị cơ quan thuế làm khó. Tuy nhiên, nếu DN làm ăn chân chính thì các điều kiện trên rất dễ đạt được và các cơ quan quản lý thậm chí còn hỗ trợ cho họ. TS NGUYỄN NGỌC HUY,ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM QUANG HUY ghi