Giữ lao động, ổn định thu nhập

Vào thời điểm này của năm trước, Công ty Tín Nghĩa (tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, chuyên về xuất khẩu nông sản, xây dựng, hạ tầng khu công nghiệp...) tuyển dụng đến vài trăm lao động cho nhiều vị trí. Năm nay, theo ông Nguyễn Văn Liễu, giám đốc nhân sự, công ty không tuyển dụng thêm lao động do bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế.

Ưu tiên bình ổn việc làm

“Các đơn hàng về nông sản bị cắt; bất động sản, xây dựng hạ tầng cũng khó khăn vì đầu tư giảm mạnh. Vì thế, chúng tôi không tuyển thêm để bình ổn việc làm cho hơn 11.000 lao động đang làm việc tại công ty” - ông Liễu cho biết thêm.

Không riêng Công ty Tín Nghĩa, nhiều doanh nghiệp (DN) khác cũng gặp khó khăn tương tự. Tại Công ty Cổ phần Trang trí đá Vĩnh Cửu (quận 2 - TPHCM, chuyên xuất khẩu đá mỹ thuật, trang trí nội ngoại thất sân vườn), năm nay, đơn hàng của công ty cũng giảm từ 60% - 70%. Ông Nguyễn Vui, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trang trí đá Vĩnh Cửu, cho biết: “Chúng tôi đang cố gắng duy trì hoạt động, ổn định sản xuất, giữ việc làm cho 200 công nhân đang làm việc cho công ty”. Còn tại Công ty Cổ phần May - In lụa Ngọc Phước (quận 12 - TPHCM), do những đơn hàng xuất khẩu bị ảnh hưởng nên kế hoạch kinh doanh trong năm nay của công ty cũng biến động theo. Thế nên, đến nay, công ty vẫn chưa triển khai kế hoạch tuyển dụng lao động. Theo ông Võ Ân Phước, chủ tịch HĐQT, tùy vào tình hình cụ thể, công ty sẽ đưa ra kế hoạch tuyển dụng nhân sự phù hợp. Tuy nhiên, số lao động công ty tuyển thêm sẽ không nhiều.

Đơn hàng không có lãi, vẫn nhận!

Để vượt qua khó khăn, nhiều DN chọn giải pháp “lấy ngắn nuôi dài” thông qua việc ổn định khách hàng cũ, mở rộng khách hàng tiềm năng, khai thác thị trường nội địa. Việc tiết kiệm, giảm tối đa chi phí sản xuất cũng được nhiều DN đặt lên hàng đầu. Ông Cao Tiến Vị, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần giấy Sài Gòn, cho biết Giấy Sài Gòn đã đầu tư 200.000 USD để thuê chuyên gia, xây dựng quy trình sản xuất hiện đại theo công nghệ mới, giảm tối đa những khoản chi phí bất hợp lý. Để người lao động (NLĐ) có việc làm và thu nhập ổn định, ngay cả những đơn hàng không có lãi công ty cũng nhận”.

Đối với Công ty Cổ phần Kinh Đô, năm nay, mục tiêu của công ty là ổn định kinh doanh và nhân lực với phương châm không làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống NLĐ. Theo ông Lê Phụng Hào, phó tổng giám đốc, để tránh lãng phí, công ty đã đưa vào hoạt động quy trình sản xuất hiện đại, giảm được những chi phí bất hợp lý.

Doanh thu vẫn tăng

Mới đây, trò chuyện với CBCNV, ông Trương Hoàng Lương, Tổng Giám đốc Ngân hàng Kiên Long, cho hay trong năm 2009, để đạt được mục tiêu tăng lợi nhuận trước thuế gấp 4 lần so với năm 2008, ngân hàng sẽ tập trung vào việc phát triển nguồn nhân lực. Theo đó, việc đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ, nhân viên sẽ được ngân hàng chú trọng thực hiện. Không riêng Ngân hàng Kiên Long, ngay sau Tết, Công ty Tín Nghĩa cũng đã thông qua kế hoạch đào tạo nhân sự cho năm 2009. Ngoài những chương trình đào tạo trong nước, NLĐ trong công ty còn có cơ hội sang Mỹ, Singapore, Nga, Pháp... học những chương trình đào tạo cao học.

Để đạt được mục tiêu tăng 100% doanh thu nhưng không tăng người làm, hiện Công ty Cổ phần Trang trí đá Vĩnh Cửu đang áp dụng phương châm “5 trong 1” cho tất cả nhân viên. Ông Nguyễn Vui cho biết với phương châm này, mọi nhân viên có thể làm việc ở mọi công đoạn. Ví dụ, một công nhân sản xuất có thể làm ở bộ phận đóng gói hoặc bốc xếp... “Sự đa năng này tạo nên ý thức cạnh tranh của NLĐ, qua đó giúp công ty chọn được những NLĐ có tinh thần cầu tiến”.