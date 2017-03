Gỡ vướng DN TP.HCM: DN chậm chân, vốn đang chờ

Trong ba ngày qua, UBND TP.HCM kết hợp với các sở, ban ngành thành phố cùng Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng nhà nước Việt Nam tiếp xúc thực tế đối với từng doanh nghiệp để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn về vấn đề giải quyết hỗ trợ vay vốn theo chương trình hỗ trợ lãi suất của Chính phủ và của thành phố.

Loay hoay với phương án đầu tư

Công ty Chăn nuôi và Chế biến thực phẩm Sài Gòn hiện muốn vay vốn cho dự án chăn nuôi heo, dự án chăn nuôi gia cầm và dự án xây dựng nhà máy thức ăn chăn nuôi. Đối với dự án chăn nuôi gia cầm và dự án chế biến thức ăn thì toàn bộ nhà xưởng, đất đai đã có rồi nhưng các dự án này lại nằm tận Củ Chi do phải di dời theo quyết định của thành phố. Trong đó, sản phẩm gà thịt của công ty đạt hơn một triệu con/năm, diện tích nhà máy chế biến thức ăn 6,6 ha và công suất đạt 60 ngàn tấn/năm. Tổng nhu cầu vốn mà công ty muốn vay gần 128 ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp lại gặp vấn đề trở ngại nhất hiện nay là phương án kinh doanh chưa được rõ ràng và chưa xác định được thời gian hoàn thành dự án.

Theo ông Trương Trung Việt, Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM, kế hoạch phát triển của công ty còn khá khiêm tốn, chưa xứng tầm với một công ty lớn. Công ty có đủ điều kiện để sản xuất khép kín từ khâu chăn nuôi, giết mổ, chế biến. Hiện nay, dự án về chế biến thức ăn chăn nuôi của công ty không nên chỉ dừng lại ở mức cung cấp cho cơ sở của mình mà phải có kế hoạch sản xuất để cung cấp cho toàn xã hội. Hiện nay, trên toàn quốc chỉ có ba công ty chuyên sản xuất chế biến thức ăn cho gia súc, như vậy là còn quá ít.

Ông Việt cũng đề nghị doanh nghiệp cần mở các hệ thống bán lẻ, hệ thống tiêu thụ riêng chứ không chỉ bán cho các siêu thị hay hệ thống bán lẻ ở ngoài.

Gỡ vướng vấn đề này cho doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết: “Công ty phải xác định rõ thời gian triển khai và thời gian hoàn thành dự án để UBND TP chỉ đạo các ban ngành, sở, tổ chức tín dụng xem xét, giải quyết”.

Đồng thời, bà Hồng cũng yêu cầu doanh nghiệp cần khẩn trương bổ sung, hoàn tất thủ tục. “Càng kéo dài thời gian chừng nào thì doanh nghiệp càng chịu thiệt thòi chừng đó. Nguồn vốn và cơ chế cho vay hiện nay không thiếu. Quan trọng là các dự án làm sớm, nhanh mới được hưởng vốn. Bởi vì chương trình hỗ trợ lãi suất của Chính phủ chỉ kéo dài từ tám tháng đối với vốn vay lưu động, hai năm đối với vay vốn trung và dài hạn. Giả sử, nếu doanh nghiệp chỉ được hỗ trợ 24 tháng mà dự án 24 tháng mới hoàn thành thì làm sao được hưởng lãi suất” - bà Hồng nói.

Ngân hàng... chơi khó

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Phú An Sinh phải dở khóc dở cười vì đã... trót vay theo diện hỗ trợ 4% lãi suất của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB). Tổng tài sản của doanh nghiệp này có khoảng 35 tỷ đồng nhưng hiện nay đã đem thế chấp cho VDB chi nhánh tại Bà Rịa-Vũng Tàu để vay vốn lưu động. Do thời gian doanh nghiệp vay vốn nằm trong giai đoạn thắt chặt tiền tệ nên đáng lẽ được vay tới 70% vốn so với giá trị tài sản thì doanh nghiệp này chỉ được vay 40% số vốn, tương đương với 11 tỷ đồng. Do vậy, doanh nghiệp đành phải dùng hết vốn lưu động này để mua sắm trang thiết bị, xây dựng nhà máy...

Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Công ty Phú An Sinh, cho biết: “Bao nhiêu vốn chúng tôi đã đầu tư mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất hết cả rồi nên giờ không còn vốn chăn nuôi, mua thực phẩm nữa. Nếu không được tiếp tục vay vốn kinh doanh thì công ty sẽ rất lao đao”. Ông Minh cũng đã trình bày phương án phát triển chăn nuôi để tạo nguồn thực phẩm bình ổn giá được các sở, ban ngành hết sức ủng hộ. Bởi vì dự án phát triển chăn nuôi của doanh nghiệp này phù hợp với chiến lược bình ổn thị trường TP. Hiện nay, doanh nghiệp cũng đã hoàn thành hệ thống cơ sở vật chất, chế biến thực phẩm rất khả thi. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp này muốn được VDB tiếp tục cho vay thêm tối thiểu 30% số vốn còn lại hoặc được bảo lãnh vay vốn tiếp theo từ một quỹ tín dụng khác. Tuy nhiên, về phía VDB vẫn còn nhiều ý kiến lưỡng lự.

Theo ông Bùi Hải Dương, Phó Giám đốc VDB Chi nhánh TP.HCM, trường hợp của công ty không được vay vốn tiếp từ VDB mà phải qua quỹ bảo lãnh tín dụng khác của thành phố. Sau đó có thể làm thủ tục để vay tại bất cứ ngân hàng thương mại nào cũng được.

Bà Nguyễn Thị Hồng cho biết: “Đối với trường hợp này, vì doanh nghiệp đã được VDB chi nhánh tại Bà Rịa-Vũng Tàu bảo lãnh rồi nên hiện nay doanh nghiệp có thể lấy chứng thư bảo lãnh này đem qua quỹ đầu tư thành phố để được hỗ trợ vốn. Ngoài ra, sắp tới tôi sẽ có cuộc làm việc trực tiếp với lãnh đạo VDB để giải quyết vấn đề này. Đồng thời giao cho Sở Quy hoạch-Kiến trúc chủ trì, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các ban ngành nhanh chóng gỡ vướng cho các doanh nghiệp trên thành phố”.