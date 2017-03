Góc nhìn mới: cần giảm nhập siêu ở khu vực nào?

Không phải do xuất khẩu kém, không phải do khu vực doanh nghiệp FDI (doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài), không hẳn do tiêu dùng hàng xa xỉ (ô tô, mỹ phẩm…) đã khiến cho nhập siêu của Việt Nam ở mức kỷ lục trong các nước có truyền thống nhập siêu. Đó là góc nhìn khá mới mẻ của một số nhà nghiên cứu, phân tích tại hội thảo “chính sách tài chính, kinh tế khuyến khích xuất khẩu, hạn chế nhập siêu” do viện Khoa học tài chính tổ chức hôm qua (30.9), tại Hà Nội

Trong hơn 20 năm qua, Việt Nam chỉ một lần xuất siêu duy nhất (năm 1992 với vẻn vẹn 40 triệu USD), còn lại đều nhập siêu, trái ngược với xu hướng thường thấy của các nước đang phát triển là xuất siêu. Nhưng nhập siêu thực sự trở thành mối lo ngại nhất trong các vấn đề kinh tế hiện nay của Việt Nam vì nó đã lên cao đến mức kỷ lục của thế giới (năm 2007, xuất siêu 14,1 tỉ USD; chín tháng đầu năm 2008 xuất siêu 16 tỉ USD – bằng 36,8 % kim ngạch xuất khẩu). Mức nhập siêu quá lớn đe doạ trực tiếp đến cán cân thanh toán, làm mất ổn định kinh tế vĩ mô. Ở một số thời điểm, nó đã làm cho nhiều nhà đầu tư nước ngoài, các quỹ đầu tư lo ngại có biểu hiện muốn rút tiền ra khỏi Việt Nam.

Nhìn thấy hậu quả, nhưng chỉ ra nguyên nhân của tình trạng nhập siêu cho đến nay, nhiều cơ quan nhà nước còn lúng túng và thường nêu ra những lý do mà như các chuyên gia nghiên cứu về tài chính, kinh tế tại hội thảo về chủ đề này tổ chức ngày hôm qua nói, chỉ là vẻ bề ngoài, thậm chí là sai lầm. Có lúc người ta cho rằng, nhập siêu lớn là do nhu cầu, mức độ tiêu thụ hàng tiêu dùng, nhất là hàng xa xỉ nhập ngoại: điện thoại, mỹ phẩm, ô tô… quá lớn. Cho dù mức độ gia tăng nhập khẩu những chiếc xe hơi đắt tiền cỡ 24 – 25 tỉ đồng/chiếc… trong những tháng đầu năm nay thật đáng ngại, nhưng tính tổng cộng lại, chúng cũng chưa chiếm con số lớn trong tổng số nhập siêu. Còn tình hình xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp FDI, lo lắng rằng khu vực này chính là một thủ phạm nhập siêu, vừa qua hai bộ: Công thương, Kế hoạch và đầu tư cũng phối hợp kiểm tra thì hoá ra khu vực FDI lại có công lớn trong việc thúc đẩy xuất khẩu. Khu vực doanh nghiệp này liên tục xuất siêu lớn và chỉ trong mấy tháng đầu năm nay, có dấu hiệu nhập siêu và liên bộ đã đề xuất một số giải pháp như siết chặt các ưu đãi về thuế nhập khẩu với nguyên, vật liệu, thiết bị, máy móc… để xây dựng nhà xưởng của doanh nghiệp FDI trong giai đoạn đầu, lên danh mục các mặt hàng trong nước đã sản xuất được để các doanh nghiệp này lựa chọn…

Tiến sĩ Bùi Tất Thắng, viện Chiến lược phát triển nói rằng, nhập siêu, bản thân nó không tốt cũng không xấu mà vấn đề ở đất nước có chiến lược xử lý vấn đề đó thế nào. Theo ông, Hàn Quốc là một nước nhập siêu liên tục trong hàng chục năm và từ năm 1980 mới xuất siêu, nhưng khi đó, “họ đã trở thành một trong các nước OECD”. Nhưng cái dở của Việt Nam lại là xuất siêu sang các nước phát triển: Nhật, Mỹ, EU…, trong khi lại nhập siêu từ các nước Đông Nam Á – các nước không có công nghệ nguồn, chỉ có công nghệ trung bình, thứ cấp. Do đó, với những vị lãnh đạo có lý giải là “nhập siêu để phục vụ công nghiệp hoá” thì chỉ thuyết phục được những ai không hiểu biết vấn đề. “Có những chính sách mang tính định hướng chiến lược của ta hiện nay đã rất sai lầm và nếu không sớm từ bỏ, thay đổi sẽ không có kết quả tốt như “đẩy mạnh sản xuất, hướng về xuất khẩu nhưng thay thế nhập khẩu ở những lĩnh vực ta có thế mạnh”, tiến sĩ Thắng nói. Theo ông, trên thế giới, người ta đã chứng minh việc đẩy mạnh xuất khẩu và thay thế nhập khẩu không thể thực hiện thành công cùng một lúc, cho dù với những mô hình tốt nhất do hệ thống chính sách để đi theo hai yêu cầu này rất khác biệt. Chỉ có thể thực hiện ở hai giai đoạn khác nhau. Ngoài ra, một vấn đề lớn khác, theo ông Thắng là chính sách tỷ giá hiện nay không phù hợp, luôn luôn có lợi cho nhập khẩu và nên dần tính toán để có lợi nhất cho xuất khẩu.

Một chuyên gia khác đến từ đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Kế Tuấn nói rằng, nhập siêu lớn hiện nay bắt nguồn từ những yếu kém cơ bản của nền kinh tế: sản xuất dựa vào gia công lắp ráp là chính và hiệu quả sử dụng vốn quá thấp. Do đó, theo ông, phải tăng cường xuất khẩu những sản phẩm có giá trị gia tăng lớn, giảm nhập khẩu nguyên phụ liệu, phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ.

Cho dù trong mấy tháng gần đây, nhập siêu có những dấu hiệu giảm nhưng từ tháng 9, xuất khẩu đã có dấu hiệu giảm mạnh do suy thoái của nhiều nền kinh tế lớn: Mỹ, EU… – mà đó cũng là những thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam. Nhập siêu lại có dấu hiệu tăng lên thì bài toán hạn chế nhập siêu càng trở lên khó hơn bao giờ hết. Theo các chuyên gia kinh tế tại hội thảo, bên cạnh việc xử lý các vấn đề mang tính chiến lược, các bộ phải giải quyết một loạt vấn đề: mở rộng thị trường, cơ cấu lại ngành hàng xuất – nhập khẩu, rà soát, kiểm soát chặt chẽ hơn nữa danh mục hàng nhập khẩu, lập ra các hàng rào kỹ thuật nhập khẩu, không giảm thấp mức thuế nhập khẩu thấp hơn cam kết WTO như hiện nay…

Đây là những đóng góp có giá trị bổ sung cho những giải pháp hạn chế nhập siêu còn rất sơ sài và chưa thấy hiệu quả cao của các bộ đang tiến hành hiện nay.