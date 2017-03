Góp vốn mua nhà có ngân hàng lợi đôi đường

Tiền vô túi chủ đầu tư, đòi lại không dễ Theo nhiều báo phản ánh, khoảng tháng 4-2008, cả trăm khách hàng mua căn hộ của dự án The Adonis 2 tại khu Nam Sài Gòn do Công ty Vạn Thịnh Hưng nhận là chủ đầu tư đã kéo đến công ty khiếu nại vì cho rằng mình bị lừa. Theo đó, từ đầu năm 2008, khách hàng đã mua được 250 căn của dự án này, công ty đã huy động vốn từ các khách hàng trên 75 tỷ đồng trong khi đến lúc bị khiếu nại, dự án vẫn chưa khởi công. Vạn Thịnh Hưng còn bán khống số căn hộ ở ba tầng không có trong quy hoạch được duyệt của dự án. Công ty cũng không hề là chủ đầu tư chính thức mà liên kết với chủ đầu tư, kèm theo giấy ủy quyền rồi rao bán căn hộ và ký hợp đồng mua bán với khách hàng. Tất cả hợp đồng mua bán với khách hàng đều được ký dưới hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư. Một năm sau, Vạn Thịnh Hưng (đổi tên thành Phục Hưng) thông báo sẽ trả lại tiền cho những khách hàng không muốn mua căn hộ nữa. Công ty cho biết chỉ trả lại 68%, bên mua phải chịu lỗ cùng với công ty, còn 15% thì cùng đầu tư tiếp một dự án khác làm nhiều khách hàng bất bình. Theo cơ quan điều tra, đây là giao dịch dân sự, hai bên hoàn toàn tự nguyện. Việc huy động vốn trước thời hạn là vi phạm về dân sự, do tòa án giải quyết. Cơ quan điều tra cho rằng không có dấu hiệu vi phạm hình sự nên không thể khởi tố. TL