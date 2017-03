Gửi tiết kiệm USD: Tiền cũ phải trả thêm phí

Giá vàng và USD cùng giảm TP.HCM - Ngày 20-6, giá USD trên thị trường tự do đã giảm khoảng 500 đồng/USD sau khi trong tối 19-6, lãnh đạo NH Nhà nước - được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ - công bố dự trữ ngoại tệ của VN vào khoảng 20,7 tỉ USD, đủ khả năng để ổn định, cân đối cung - cầu ngoại tệ và can thiệp thị trường trong trường hợp cần thiết đồng thời nhắc lại thông tin khẳng định không phá giá VND. Giá USD trên thị trường liên NH cũng giảm khi trong sáng 20-6, nhiều NH thương mại nhà nước đã chào bán USD với mức giá mềm hơn. Giá USD giảm đã kéo giá vàng trong nước giảm 150.000 đồng/lượng so với ngày 19-6, còn 18,87 triệu đồng/lượng. Các công ty kinh doanh vàng cho biết nếu tỉ giá giảm thêm và giá thế giới không tăng thì giá vàng sẽ còn giảm. Trong ngày 20-6, giá vàng thế giới ở mức trên 900 USD/ounce, nếu theo tỉ giá do NH niêm yết thì giá chỉ tương đương 18 triệu đồng/lượng. Trong ngày 20-6, các NH niêm yết giá bán USD ở mức 16.617 đồng/USD. Chiều 20-6, lãnh đạo NH Nhà nước cho biết đang tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm bình ổn thị trường. T.TU.