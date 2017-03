Hà Nội giữ nguyên phí trước bạ ôtô, TP HCM đang xem xét

Một nguồn tin từ cơ quan thuế tiết lộ, 3 mức phí mà TP HCM xem xét để áp dụng đối với mặt hàng ôtô tại địa phương mình là 10%, 12% và 15%. Phương án điều chỉnh phí đã có nhưng quyết định cuối cùng thuộc về Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông này cho hay biết tăng trần phí trước bạ ôtô đã được đồng ý tăng về mặt chủ trương. Trong đó, theo Nghị định của Chính phủ, từ 1/9, phí trước bạ đối với ôtô được áp dụng mức kịch trần 20%, thay cho 15% cũ. Thông tư hướng dẫn mới do Bộ Tài chính ban hành ngày 7/9 quy định thời điểm áp dụng đối với mức trần phí trước bạ là từ 15/10. Trên cơ sở mức trần này cơ quan thuế xây dựng và trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét. "Các phương án phí này đang chờ cấp thẩm quyền thông qua", nguồn tin này tiết lộ. Tại Hà Nội, một nguồn tin từ cơ quan thuế cũng cho biết hiện tại chưa có ý kiến chỉ đạo về việc tăng phí trước bạ đối với ôtô. Lý do là, từ năm 2008 đến nay, Hà Nội cùng với Quảng Ninh đang là 2 địa phương áp dụng mức phí cao nhất 12%. "Trong lúc các tỉnh thành khác vẫn giữ nguyên phí 10% thì Hà Nội đã điều chỉnh tăng. Vì thế lần này, nếu có điều chỉnh tại Hà Nội thì cũng sẽ chậm hơn so với các địa phương khác", nguồn tin này nói. Theo thống kê của Bộ Tài chính, hiện nay, nguồn thu từ lệ phí trước bạ trung bình vào khoảng 7.000 tỷ đồng mỗi năm, chiếm 2,5% tổng thu ngân sách Nhà nước. Trong đó, năm 2006, số thu là 3.363 tỷ đồng, năm 2007 là 5.636 tỷ đồng, năm 2008 đạt 7.363 tỷ đồng, năm 2009, tổng số thu khoảng 7.565 tỷ đồng. Còn năm 2010, số thu lệ phí trước bạ là 9.209 tỷ đồng. Theo Hồng Anh (VnExpress)